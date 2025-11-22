Aplazada audiencia de formulación de acusación contra Daniel Quintero: fiscal dice que hay dilación

Medellín

Como estaba programada, l a audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero y varios exfuncionarios de su administración comenzó este viernes a las 3 p.m., pero cerca de las 6 p.m. la juez decidió suspender la diligencia judicial ante la solicitud de los cuatro abogados de los acusados.

Los cuatro defensores de los acusados expusieron que la fiscal del caso no ha sido clara en los cargos, por lo que solicitaron a la señora juez que declarara nula la audiencia y, ante la hora y debido a que solo un jurista había argumentado, decidió suspender la actividad y reprogramarla para el 2026 por fecha para definir entre los meses de febrero y marzo.

La discusión se centró en esta oportunidad en qué debía hacerse primero, la fiscalía exponer la formulación o evacuar las dudas de los abogados; lo segundo fue lo que primó, ya que los juristas expusieron sus alegatos.

Ante esta solicitud y la decisión de la juez, la fiscal de nuevo manifestó que la postura de los defensores de Daniel Quintero y los demás acusados está manejando una estrategia de dilación en el caso al continuar manifestando que no entendían lo expuesto por ella, lo que, según el ente investigador, se superó en la audiencia de imputación de cargos.

“Dado que al momento a esta delegada no se le ha dado la oportunidad de traer a colación las aclaraciones. Entonces, yo traigo y presento unas nulidades y unas observaciones sin antes haber escuchado si la fiscalía tiene alguna modificación al respecto y una aclaración o modificación al escrito de acusación. Entonces, su señoría, de manera respetuosa y atendiendo la intervención que ha hecho la defensa, esta delegada, de manera respetuosa, avizora una estrategia, la cual fue utilizada en la misma imputación”, manifestó la fiscal.

Las fechas tentativas de la reanudación de la audiencia de formulación de acusación contra Daniel Quintero y sus exfuncionarios son: 13 o 24 de febrero y 17 y 31 de marzo del 2026.