Alcaldía de Cartagena instala la segunda Mesa de Gobernanza 2025

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en cabeza del director, Robinson Casarrubia Cardona, llevó a cabo la segunda Mesa de Gobernanza 2025, un hito en el marco del proyecto “Fortalecimiento de las Competencias en Gobernanza Territorial: Una Perspectiva de Superciudad”.

Este encuentro convocó a representantes de la sociedad civil y diversos actores estratégicos para avanzar en la construcción colectiva de la Agenda Prospectiva Cartagena Superciudad, orientada al desarrollo sostenible y a la participación ciudadana.

Durante la jornada, se consolidó este espacio como un mecanismo permanente de diálogo y corresponsabilidad, en el que la articulación intersectorial permitirá fortalecer la toma de decisiones informadas frente a los principales desafíos del territorio.

“Estos son los espacios que generan cultura, desarrollo y enfoque, porque son esas pequeñas opiniones que coadyuvan que las comunidades se unan, que podamos visionar la Cartagena que queremos de aquí a 30 años y que los jóvenes son un eje fundamental dentro de todos los proyectos que hoy están plasmados en el Plan de Desarrollo del Distrito. Hoy, aquí se esta dando esa gran importancia de unificar para poder alcanzar eso que tanto queremos a nuestras comunidades, sobre todo, en la parte étnica, desde el sector turístico, la cultura ancestral y todo lo que permite que nuestra etnia se vea incluida en los planes de desarrollo a seguir”, afirmó Aris Gándara, edil de la Localidad Industrial y de la Bahía.

Las Mesas de Gobernanza serán clave para:

• Monitorear y analizar los indicadores de la Agenda Cartagena 2040.

• Recoger percepciones y visiones desde los distintos territorios de la ciudad.

• Promover la articulación entre sectores y fortalecer capacidades institucionales para una gestión pública más efectiva.

• ⁠Desde la Escuela de Gobierno y Liderazgo se reafirmó el compromiso de avanzar hacia una Cartagena Superciudad, promoviendo herramientas de formación, participación y construcción colectiva que potencien el liderazgo territorial.