Acuacar socializó ante líderes comunitarios los beneficios de la parada técnica

Aguas de Cartagena llevó a cabo un encuentro con líderes comunitarios en la Biblioteca Rosedal, donde socializó los beneficios de la próxima Parada Técnica Programada y los avances derivados de las obras recientes que han permitido optimizar la prestación del servicio de acueducto en diversos sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante la jornada, los representantes comunitarios destacaron las mejoras percibidas en sus barrios, particularmente en cuatro sectores de Nelson Mandela, así como en El Libertador, San Pedro Mártir, Vista Hermosa, Nuevo Campestre y la Urbanización Emanuel. Resaltaron, además, la estabilización del servicio y los progresos logrados gracias a las intervenciones ejecutadas en los últimos meses.

Al encuentro asistieron líderes de los barrios Nelson Mandela, Nueva Venecia, 2 de Noviembre, Rosedal, La Florida, El Educador, Simón Bolívar, Luis Carlos Galán, Esmeralda I y II y San Pedro Mártir.

En este espacio, los líderes expresaron su satisfacción con la información recibida, manifestaron algunos requerimientos y reiteraron su disposición a continuar trabajando de manera conjunta con la empresa para seguir fortaleciendo el servicio. Por su parte, Aguas de Cartagena agradeció la participación de los asistentes y reafirmó su compromiso con la mejora continua de la infraestructura y la calidad del servicio.

Durante el encuentro, los directivos de la empresa explicaron que la Parada Técnica Programada tiene como propósito modernizar, fortalecer y hacer más eficiente el sistema de acueducto de la ciudad. En esa línea, detallaron que la intervención incluye como obra principal la primera fase de construcción de la tercera interconexión de la línea Albornoz–Planta, una infraestructura estratégica que permitirá robustecer la conducción de agua hacia la Planta El Bosque y mejorar la confiabilidad general del sistema.

De igual forma, señalaron que se ejecutarán otras obras y ajustes en distintos puntos de la ciudad, entre ellas: adecuaciones del sistema para atender nuevos proyectos de desarrollo urbano; el desvío de tubería de acueducto para dar paso a las redes del drenaje pluvial del proyecto de Protección Costera en la Carrera 1 de Bocagrande; la instalación de nuevas válvulas en sectores estratégicos como la Zona Norte, con el fin de optimizar la capacidad de respuesta ante futuros mantenimientos; y labores de mantenimiento en componentes esenciales del sistema de acueducto.

De igual forma se indicó que para la ejecución de la obra principal será necesario interrumpir el suministro, razón por la cual los barrios que no contarán con el suministro durante la Parada se han organizado en dos grupos de la siguiente manera:

Grupo 1: Desde las 7:00 a.m. del 26 de noviembre hasta las 4:00 a.m. del 27 de noviembre y Grupo 2: Desde las 12:00 a.m. del 27 de noviembre hasta las 7:00 p.m. del mismo día.

Finalmente, la empresa informó que toda la información detallada, así como las actualizaciones correspondientes, estará disponible en las redes sociales de Aguas de Cartagena y en su página web oficial, en la sección Mantenimientos Programados.