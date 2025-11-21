Sírvalo Pues lleva lo mejor de la Música Popular a Bogotá, Medellín, Cúcuta y Soacha

Eventos Sírvalo Pues presenta una puesta en escena sin precedentes y un cartel de artistas de primer nivel, inicia con “La Cantina + Contentosa”, el 21 de noviembre en Medellín (Plaza de Toros La Macarena) y el 29 de noviembre en Bogotá (Movistar Arena), un espectáculo de 12 horas continuas de música popular, con tarima giratoria, drones, pirotecnia y la participación estelar de Luis Alfonso, Luis Alberto Posada, Andrés Franco, Andariego, Charrito Negro y Hébert Vargas. Las entradas para Medellín están disponibles en Taquillalive.com y para Bogotá en Tuboleta.com.

Por otro lado, “El Parrandón Sírvalo Pues” se realizará en Cúcuta que se vestirá de fiesta el 22 de noviembre, en la Plaza de Banderas, reuniendo a Nelson Velásquez, Luis Alfonso, Andrés Franco, Diego Daza y Rolando Ochoa. Las entradas se pueden adquirir en Latinboletos.com. Finalmente, Yeison Jiménez, Charrito Negro, Ciro Quiñonez y Andrés Franco estarán en Soacha, por petición del público, el 29 de noviembre, Sírvalo Pues llevará su magia al Estadio Luis Carlos Galán con este cartel estelar. Entradas disponibles en Latinboletos.com.

Con producciones impecables, una puesta en escena sin precedentes y un cartel de artistas de primer nivel, Eventos Sírvalo Pues continúa elevando el estándar de los espectáculos en vivo, consolida su posición como una de las productoras más importante de espectáculos de música popular en Colombia. Con Sold Out en sus fechas, llenado escenarios como Estadio El Campín y el Movistar Arena en Bogotá, Plaza de Toros La Macarena en Medellín, General Santander de Cúcuta, Estadio La Libertad de Pasto, además de conquistar ciudades intermedias como Manizales, Cúcuta, Yopal, Barrancabermeja, Ibagué y Neiva posicionando la música popular a nuevas alturas.