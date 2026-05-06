Gobernación de Bolívar anuncia alivio del 80% en intereses moratorios del Impuesto de Registro

La Gobernación de Bolívar, a través de la Dirección de Ingresos, invita a los contribuyentes del departamento a ponerse al día con el Impuesto de Registro y aprovechar el alivio tributario que permite acceder a una reducción del 80% en los intereses moratorios hasta el 31 de mayo.

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Este beneficio está dirigido a quienes tienen obligaciones pendientes vencidas al 31 de diciembre de 2025, por concepto del Impuesto de Registro, especialmente ciudadanos que adquirieron bienes inmuebles, como viviendas, y aún no han registrado formalmente su escritura pública.

“Esta es una oportunidad para que los bolivarenses se pongan al día, legalicen sus documentos y eviten que los intereses sigan aumentando. Desde la Gobernación de Bolívar seguimos promoviendo medidas que faciliten el cumplimiento tributario y acerquen la administración departamental a la ciudadanía”, señaló el Director de Ingresos Gerardo Rodríguez.

La Gobernación de Bolívar hace un llamado a los contribuyentes para que se acerquen a los canales oficiales de atención, consulten su caso particular y aprovechen este alivio antes de la fecha límite.