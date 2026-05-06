Colombia será sede del principal encuentro mundial de radiología en 2026

Del 14 al 16 de mayo de 2026, Cartagena de Indias se convertirá en el epicentro mundial de la radiología con la realización del International Congress of Radiology 2026 y el 49° Congreso Colombiano de Radiología, dos de los encuentros científicos más relevantes para la medicina diagnóstica y la innovación en salud.

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El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Radiología y la International Society of Radiology, reunirá por primera vez en Colombia, a la comunidad radiológica global en el marco del centenario de la ISR, organización fundada en 1926.

La agenda académica contempla ocho salas simultáneas, simposios en 13 áreas de la especialidad y la participación de referentes internacionales en inteligencia artificial aplicada a la medicina, diagnóstico por imágenes, radiología intervencionista, salud de la mujer, oncología, neuroimagen y radiología pediátrica, entre otros temas estratégicos para los sistemas de salud contemporáneos.

Además del componente científico, el encuentro pondrá sobre la mesa debates de alto interés para la opinión pública y los medios especializados, como el impacto de la inteligencia artificial en los diagnósticos médicos, la necesidad de ampliar el acceso a imágenes diagnósticas en países de ingresos medios y bajos, y los retos globales en detección temprana de enfermedades como cáncer, patologías cardiovasculares y trastornos neurológicos.

De manera simultánea, Cartagena albergará también el 17° Encuentro Nacional para la Gestión de Servicios de Imágenes Diagnósticas e Intervencionismo y el 15° Congreso Latinoamericano de Tecnologías y Producción de Imágenes Diagnósticas, ampliando el alcance del evento hacia tecnólogos, ingenieros biomédicos, directivos hospitalarios y líderes de innovación en salud.

Uno de los elementos diferenciales del congreso será su dimensión internacional y multicultural. Organizaciones académicas de alto reconocimiento como la International Skeletal Society, el American Institute for Radiologic Pathology y la European School of Radiology harán parte de la programación oficial.

La elección de Cartagena como sede responde también a una estrategia de posicionamiento de Colombia como destino de turismo científico y eventos de alto impacto internacional. Se espera la llegada de miles de especialistas, investigadores y empresas del sector salud provenientes de distintos continentes, generando una importante dinámica económica y de transferencia de conocimiento para el país.

La identidad visual del congreso estará inspirada en la capacidad de la radiología de “hacer visible lo invisible”, integrando elementos emblemáticos de Colombia como la Torre del Reloj de Cartagena y las mariposas amarillas asociadas al universo literario de Gabriel García Márquez.

El International Congress of Radiology 2026 se desarrollará en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias del 14 al 16 de mayo de 2026, con cursos pre-congreso programados para el 13 de mayo.