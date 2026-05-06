TransCaribe realizará feria de empleabilidad con más de 70 vacantes
Lo realizarán el viernes 15 de mayo. Se ofertarán vacantes para operadores de vehículos, personal técnico y administrativo
TransCaribe, junto a la Alcaldía de Cartagena y el Plan de Emergencia Social PES, realizará, este viernes 15 de mayo, una Feria de Empleabilidad, en la cual se ofertarán más de setenta vacantes para operadores de vehículos del sistema, así como para personal técnico, de mantenimiento, y administrativo de todos los concesionarios.
Las personas interesadas en postularse deben acercarse el día de la feria al parqueadero del edificio administrativo de TransCaribe, ubicado en la Urbanización Anita, diagonal 35 #71-77, entre 8:00 de la mañana y 12:00 del mediodía, y de 1:00 a 5:00 de la tarde, con su hoja de vida.
Estos son los perfiles para los cuales se recibirán hojas de vida:
VACANTES DE UT MOVILIZAMOS CARTAGENA (mantenimiento nueva flota):
Un líder de mantenimiento
Ingeniería Mecánica, Mecatrónica, Eléctrica o Automotriz, preferiblemente con especialización en mantenimiento.
Experiencia: 5 a 8 años en mantenimiento de flota y más de 3 años liderando equipos técnicos.
Un planeador y programador
Ingeniería Industrial, Mecánica o Tecnólogo en mantenimiento
Experiencia: 3 a 5 años en planeación de mantenimiento de flotas
Un almacenista
Técnico o tecnólogo en logística, inventarios o administración
Experiencia: 2 a 4 años en almacén de repuestos automotrices
3 técnicos mecánicos
Técnico o tecnólogo en mecánica automotriz o diésel
Experiencia: 3 a 5 años en buses o vehículos pesados
2 técnicos eléctricos automotrices
Técnico en electricidad automotriz
Experiencia: 3 a 5 años
2 técnicos electrónicos
Técnico o tecnólogo en electrónica.
Experiencia: 2 a 4 años.
1 carrocero
Técnico en latonería, soldadura o carrocería.
Experiencia: 2 a 4 años.
1 llantero
Bachiller o técnico.
Experiencia: 2 a 3 años.
1 auxiliar administrativo
Técnico o tecnólogo administrativo.
Experiencia: 2 a 3 años.
1 técnico de aire acondicionado
Técnico en refrigeración o HVAC.
Experiencia: 3 a 5 años en transporte.
2 vigilantes
Bachiller + curso de vigilancia.
Experiencia: 1 a 3 años.
2 alistadores
Bachiller.
Experiencia: 1 a 2 años.
VACANTES TRANSAMBIENTAL:
20 operadores de busetón
Bachiller
Experiencia: 1 año y 6 meses en el mismo cargo en empresas de transporte
Experiencia en operación de vehículos pesados – licencia categoría C2
7 técnicos de mantenimiento de carrocería D
Técnico(a) electromecánico(a) o en mantenimiento
Experiencia: 6 meses en mantenimiento
7 técnicos de mantenimiento de carrocería B
Bachiller
Experiencia: 1.5 años en mantenimiento
7 técnicos de mantenimiento de electricidad A
Técnico electromecánico o en mantenimiento (bachiller con dos años de experiencia afín homologable)
Experiencia: 3 años en el mismo cargo o similares
7 técnicos de mantenimiento de electricidad C
Técnico(a) electromecánico(a) o en mantenimiento (bachiller con dos años de experiencia afín homologable)
Experiencia: 1 año en mantenimiento
7 técnicos de refrigeración automotriz D
Técnico en sistemas de refrigeración
Experiencia: 6 meses en mantenimiento
VACANTES SOTRAMAC:
2 reguladores:
Bachiller
Experiencia: 6 meses en sector transporte.
1 instructor:
Bachiller / técnico, área operación vehículos carga pesada
Experiencia: 2 años como operador de articulados
Licencia C3 vigente + licencia de entrenador C3
1 gestor de flota:
Técnico / tecnólogo en mecánica y mantenimiento de motores diesel y/o GNV.
Experiencia: 6 meses en gestión de flota, alistamiento o patios en transporte masivo
Licencia C3 requerida
2 aprendices SENA:
Estudiante de Mantenimiento de Motores Diesel y/o GNV (etapa productiva).
Sin experiencia previa