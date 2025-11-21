¡Decepción! Real Cartagena condenado a otro año en la B tras perder con Patriotas
Los auriverdes no pudieron ante un equipo boyacense que jugó gran parte del compromiso con 10 hombres
En 2025 definitivamente no fue el ascenso para Real Cartagena.
Al menos 14 años completará el equipo en la segunda división tras perder 0-1 ante Patriotas por la cuarta fecha del torneo BetPlay, y resignar cualquier posibilidad de llegar a las finales.
La única anotación del compromiso llegó a través de Brayan Fernández al minuto 17, y desde entonces el equipo cartagenero con un juego reiterativo en centros, lo intentó, sin embargo, los boyacenses con uno menos, supieron contener los ataques y al final se llevaron tres puntos valiosos para seguir en carrera por llegar a la A.
Así las cosas, los heroicos volverán en 2026 a una categoría donde han permanecido por más de una década. El cierre del calendario será como visitante contra Boca Juniors de Cali.