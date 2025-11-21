¡Decepción! Real Cartagena condenado a otro año en la B tras perder con Patriotas

En 2025 definitivamente no fue el ascenso para Real Cartagena.

Al menos 14 años completará el equipo en la segunda división tras perder 0-1 ante Patriotas por la cuarta fecha del torneo BetPlay, y resignar cualquier posibilidad de llegar a las finales.

La única anotación del compromiso llegó a través de Brayan Fernández al minuto 17, y desde entonces el equipo cartagenero con un juego reiterativo en centros, lo intentó, sin embargo, los boyacenses con uno menos, supieron contener los ataques y al final se llevaron tres puntos valiosos para seguir en carrera por llegar a la A.

Así las cosas, los heroicos volverán en 2026 a una categoría donde han permanecido por más de una década. El cierre del calendario será como visitante contra Boca Juniors de Cali.