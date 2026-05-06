Cámara de Comercio de Cartagena lanza nueva web para simplificar trámites y potenciar empresas

La gestión empresarial en Cartagena y el departamento de Bolívar entra en una nueva era de agilidad. Con el objetivo de reducir la tramitología y optimizar el tiempo de los comerciantes, la Cámara de Comercio de Cartagena (CCC) presentó su renovado ecosistema digital, una herramienta pensada para que el empresario sea el protagonista de su propio desarrollo.

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Más que un cambio de fachada en la red, este lanzamiento es una respuesta directa a las necesidades de las micro y pequeñas empresas que conforman el corazón del tejido productivo local. Ahora, servicios críticos como los Registros Públicos y las rutas de competitividad están centralizados en una interfaz intuitiva que elimina pasos innecesarios y facilita la toma de decisiones.

La transformación se fundamenta en la movilidad empresarial. Andrea Piña Gómez, presidenta de la entidad, destacó que esta plataforma es el puente para estar más cerca de cada negocio, garantizando que el acceso a los servicios institucionales sea oportuno y sin complicaciones. “Es una herramienta clave para impulsar la movilidad empresarial y fortalecer la competitividad en Bolívar”, señaló.

La nueva arquitectura de información permite que cualquier usuario, sin importar su nivel de destreza digital, encuentre soluciones claras, útiles y orientadas a resultados. Desde la actualización de datos hasta el acceso a programas de formación, la experiencia ha sido diseñada para ser fluida y eficiente en múltiples dispositivos.

Un impulso a la formalización

Esta apuesta estratégica busca fortalecer la confianza institucional y acompañar el crecimiento de los negocios en el territorio de manera más efectiva. Al simplificar la interacción, la Cámara no solo organiza su oferta, sino que crea condiciones reales para que el empresario se enfoque en lo más importante: producir y crecer.

El portal ya se encuentra operativo en www.cccartagena.org.co, invitando a los ciudadanos y empresarios a navegar una experiencia digital renovada que pone la institucionalidad al servicio de la productividad.