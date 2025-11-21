“No hay infraestructura para traerlo”: ACP sobre importación de gas desde Venezuela

Cartagena

En las últimas horas, Nicolás Maduro, dijo que Venezuela está listo para exportar gas por primera vez hacia Colombia. Al respecto, en el marco de la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía que se desarrolla en Cartagena, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) a través de su presidente Frank Pearl, descartó una pronta llegada del gas venezolano al país.

El dirigente gremial explicó que actualmente no hay infraestructura para traerlo y recalcó que reparar el gasoducto podría entre 1.5 y dos años. Pearl indicó que Colombia puede tener su propio gas de calidad y a buen precio con proyectos que pagan impuestos.

“Lo que sí es claro es que, si el gas estuviera listo, no hay infraestructura para traerlo. Yo entiendo que no, y que reparar ese gasoducto tomaría por lo menos entre un año y medio y dos años entonces, hoy, eso no está listo, pero, aun si estuviera listo: ¿qué sentido tiene si nosotros tenemos gas en Colombia de buena calidad y a buen precio? Podemos tener nuestro propio gas con recursos y con proyectos que pagan impuestos, pagan realidades y generan empleo en Colombia ¿Dejar de sacar nuestro gas para comprarle gas a alguien más? Eso no tiene mucho sentido”, aseveró.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, Frank Pearl dijo que si bien la opción de importar gas en momentos de escasez es muy importante, insistió en que Colombia necesita autosuficiencia y soberanía para no depender de ningún país.

“Es muy importante tener la opción de importar para que, en momentos como este, de escasez, podamos atender el mercado, pero una cosa es tener la opción y otra cosa es depender de él. Podemos tener las opciones, pero no queremos depender de ningún país necesitamos autosuficiencia y soberanía”, puntualizó el dirigente gremial.