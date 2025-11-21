Más de 3 mil usuarios están sin gas domiciliario en Arboletes por bloqueo en la vía Urabá- Córdoba

Aurabá- Antioquia

En el municipio de los Córdobas del departamento de Córdoba en límites con la población antioqueña de Arboletes, un grupo de personas realiza una manifestación. Piden a la ANI no desviar la carretera principal y más bien que se realice una mitigación por la erosión del mar en ese territorio.

Esa manifestación tiene bloqueada la vía hace más de 24 horas lo que ya está generando afectaciones a las poblaciones antiqueñas, primero por la movilidad que esta interrumpida y lo otro es por la ausencia de gas natural domiciliario que transporta EPM por la vía bloqueada. En un comunicado la empresa de servicios públicos advirtió que ya hay ausencia de ese energético por la imposibilidad de transportarlo.

“Debido a manifestaciones y bloqueos en la vía, que impidieron llegar a tiempo con el suministro de este energético, en este momento se presenta ausencia masiva de gas natural en el municipio Arboletes, para 3.416 usuarios y clientes de esta localidad del Urabá antioqueño.

Pero ante este bloqueo, y de persistir actualmente, otras cuatro poblaciones de la subregión del Urabá podrían sufrir el mismo desabastecimiento. Los municipios son: Turbo, Apartadó, Chigorodó y Carepa.