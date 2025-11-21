Joshua León transforma el dolor en arte con inmortal

Parte de su más reciente EP titulado INMORTAL, una obra que marca un antes y un después en su carrera artística.

Este lanzamiento es particularmente especial para Joshua, no solo por ser su primera canción escrita en inglés, sino porque también produjo gran parte del proyecto, rodeado de sus amigos y su novia, lo que le dio un significado profundamente personal.

“Todo empezó con una línea: ‘Como un gato con nueve vidas, me matas y regreso’. Esa frase desbloqueó el concepto y a partir de ahí quise algo groovy, con muchas texturas. Fui expandiendo el arreglo en torno a esa idea”, explica Joshua.

Grabada en HitCentral Records (Miami), el tema combina pop electrónico, funk y un toque de rock guitarrero de los 70, logrando un sonido moderno con tintes retro que reflejan el crecimiento musical del artista. La mezcla, afinación y arreglos finales contaron con el apoyo del reconocido estudio estadounidense, donde Joshua también realizó parte de las sesiones vocales.

“You Keep Killing Me” narra la historia de alguien atrapado en una relación tóxica de la que no puede escapar, muriendo metafóricamente una y otra vez. Sin embargo, su ritmo pegajoso y vibrante contrasta con el trasfondo oscuro de la letra, creando un equilibrio perfecto entre melancolía y energía bailable.

“Quise que el arreglo fuera tan pegajoso que casi no notes lo mórbido del trasfondo al principio. Es mi mejor trabajo hasta ahora, porque muestra un crecimiento real en cómo combino muchas ideas distintas en un sonido cohesivo”, afirma el artista.

Influenciado por su vida en Estados Unidos y por referentes como The Weeknd, Lady Gaga y Teddy Swims, Joshua también incorpora referencias retro de los años 80, consolidando un estilo único que destaca por su atmósfera cinematográfica y emocional.

El lanzamiento, programado para el 31 de octubre, coincide con la temporada perfecta para su concepto: una historia de muerte, resurrección y deseo que se mezcla con la estética oscura y vibrante del Halloween.

“You Keep Killing Me” promete convertirse en una de las piezas más impactantes de la discografía de Joshua León, marcando su evolución hacia una etapa más madura, experimental y emocionalmente honesta.

El artista ya prepara el videoclip oficial, que llegará poco después del estreno, y anticipa que su siguiente fase musical será aún más ambiciosa: “más capas, más experimentación y contrastes dinámicos más grandes”, asegura.