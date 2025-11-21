Ibagué

Implementan plan especial para evitar hechos delincuenciales en el transporte público de Ibagué

Según las autoridades se está haciendo un trabajo conjunto en busetas, taxis, motos y vehículos particulares para evitar hechos de inseguridad.

Operativos de seguridad en Ibagué

Julio Montiel

Ibagué

Caracol Radio conoció detalles del despliegue interinstitucional que se está implementando entre la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Ibagué para realizar operativos en las comunas de la ciudad, dirigidos a fortalecer el control sobre el transporte público.

En las jornadas las autoridades adelantan registros a pasajeros de busetas y taxis, pero también a motociclistas y personas que se movilizan en automóviles particulares para adelantar verificación de antecedentes.

“Dándole alcance a nuestro Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y en articulación con la Policía Nacional, realizamos un control exhaustivo en puntos priorizados de la ciudad. También hicimos registro a conductores y pasajeros, porque sabemos que muchas veces los delincuentes intentan camuflarse allí, y en Ibagué no lo vamos a permitir”, indicó Sergio Saavedra, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Saavedra reafirmó que estos operativos continuarán ejecutándose de manera sorpresiva: “Ibagué es una ciudad de gente trabajadora y tranquila, y la vamos a cuidar. Llegaremos a cualquier punto y a cualquier hora para que los ciudadanos puedan subirse a una buseta o tomar un taxi sin miedo. El mensaje es claro: el transporte público y las calles son para la gente de bien, no para quienes quieran hacer daño”.

