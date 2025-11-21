Hallaron cuerpo sin vida con impacto de bala en los manglares de La Boquilla

Reportó la Policía Metropolitana de Cartagena que en el corregimiento de La Boquilla, sector de Mangles, fue hallado un cuerpo sin vida de sexo masculino sin identificar, al parecer, con una herida por arma de fuego.

El cadáver fue enviado a la morgue de Medicina Legal para su posterior entrega, mientras que los hechos son materia de investigación.

Por su parte, la inspección técnica a cadáver fue realizada por unidades del C.T.I de la Fiscalía.