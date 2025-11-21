Gobierno y disidencias de alias “Calarcá” acuerdan medidas para desescalar el conflicto armado

JUDICIAL

Durante los días 17 al 20 de noviembre de 2025, en el municipio de San Vicente del Caguán, se llevó a cabo el séptimo ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y disidencias de alias “Calarcá”. El encuentro concluyó con la aprobación de nueve acuerdos fundamentales para avanzar en la consolidación de la paz y la transformación territorial.

Uno de los puntos más relevantes fue el acuerdo especial de desescalamiento del conflicto, que busca iniciar una política de no incorporación de menores de 18 años a grupos armados, así como velar por la protección a los niños, niñas y adolescentes de Colombia, especialmente en las zonas de conflicto armado.

En materia de tierra y transformación territorial, se dio un avance significativo con medidas que promueven el acceso a la tierra, la constitución de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), el reconocimiento de los derechos de las comunidades y la conservación de áreas de especial interés ambiental.

En el ámbito ambiental, se acordó la revitalización de la selva, la contención de la tala de bosques, la sustitución de cultivos de coca y la protección de parques nacionales naturales, en el marco de una estrategia de bioeconomía.

Le puede interesar UBPD alerta sobre reducción de su presupuesto para 2026

Asimismo, se pactó reactivar la Comisión Jurídica Mixta, encargada de realizar un censo de las personas privadas de la libertad por razones del conflicto, examinar su estado de salud y jurídico, e impulsar proyectos educativos y productivos bajo las normas carcelarias y penitenciarias.

De cara a las elecciones de 2026, las partes acordaron garantizar el libre ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, así como la exposición de programas por parte de todos los partidos y candidatos. También, se incluyeron compromisos para fortalecer la participación ciudadana y la credibilidad del proceso de paz.

Este ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz contó con la presencia de delegados de Noruega, Irlanda, Suiza y Venezuela (como países garantes), además de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos y la Conferencia Episcopal de Colombia.