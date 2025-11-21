Ganaderos superan exportaciones de carne de 2024 en primeros 9 meses; China, imparable﻿

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ganaderos colombianos lograron un récord histórico en exportaciones, despachando 25.105 toneladas de carne bovina a más de 20 países por un valor de 121,5 millones de dólares, superando las 24.769 toneladas y los 106,5 millones de dólares de todo 2024.

A esto se suman exportaciones de animales vivos, vísceras y productos lácteos que en conjunto superaron los 319 millones de dólares, según cifras del DANE y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN). China se mantiene como el principal mercado comprador de carne, con un volumen de 14.523 toneladas valorado en 70,1 millones de dólares, seguido por Argelia, Rusia, Chile y El Salvador.

De acuerdo con Fedegan, en animales vivos, se exportaron cerca de 195.356 unidades, con Egipto, Irak y Arabia Saudita como los principales destinos, alcanzando un valor exportado de 150,5 millones de dólares.

Las vísceras y los lácteos también registraron sustanciales ventas internacionales, siendo Venezuela, Estados Unidos y Chile los mercados más importantes para los productos lácteos.

El presidente de Fedegan,José Félix Lafaurie resaltó el dinamismo del sector y la sostenibilidad de los sistemas silvopastoriles usados en Colombia que protegen el medio ambiente mientras se produce carne y lácteos 100% nacionales. Además, destacó la confianza creciente de los países compradores y la proyección de crecimiento constante en las exportaciones ganaderas colombianas durante 2025, con una posible superación de los 500 millones de dólares para fin de año.