Fundación Puerto de Cartagena fue reconocida por su trabajo social y ambiental

El Grupo Puerto de Cartagena, específicamente su Fundación, fue reconocida en los Premios Xposible, una iniciativa que destaca proyectos nacionales con impacto social y ambiental significativo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este reconocimiento exalta el compromiso de la Fundación Puerto de Cartagena con la transformación de las comunidades más vulnerables de la ciudad y su apuesta por la sostenibilidad a través de programas de alto impacto como Ecoguardianes y Escuela Inteligente, ambos merecedores del reconocimiento Xposible.

Estos programas representan parte de la esencia del trabajo social que la Fundación lidera como brazo de responsabilidad social del Grupo Puerto de Cartagena y de sus terminales Sociedad Portuaria Regional de Cartagena (SPRC) y Contecar, en las comunidades de su área de influencia como lo son: Ceballos, Albornoz, Santa Clara, Colonias, San Isidro Bajo, El Zapatero y Nuevo Oriente.

Programas que transforman vidas

Escuela Inteligente

Este programa impulsa un proceso de innovación educativa y fortalecimiento cultural en la institución educativa de Ceballos. Su enfoque integral —reflejado en los pilares del modelo educativo y sus componentes de transformación social, empoderamiento docente, tecnología con sentido social y sostenibilidad— contribuye a: mejorar la calidad de la educación, promover el liderazgo docente y la apropiación de metodologías innovadoras, incorporar infraestructura tecnológica, robótica y espacios de aprendizaje activo y articular a estudiantes, familias y comunidad educativa en procesos de cambio positivo.

Gracias a esta iniciativa, cientos de niños, niñas y jóvenes acceden a herramientas educativas de vanguardia mientras fortalecen sus capacidades para enfrentar los retos de su entorno.

Ecoguardianes

Es un programa que forma a niños y jóvenes como líderes ambientales en sus propias comunidades, promoviendo prácticas de sostenibilidad, cuidado del entorno y participación ciudadana. A través de actividades pedagógicas, acciones colectivas y procesos de apropiación territorial, el programa cultiva conciencia ecológica y fortalece la transformación social desde la niñez.

Un reconocimiento que impulsa la sostenibilidad

En la gala de reconocimientos Xposible Colsubsidio, sus organizadores reiteraron el gusto de poder evidenciar el crecimiento y compromiso del sector empresarial del país con la sostenibilidad y aportar para que estas iniciativas se sigan visibilizando.

Alexandra Verhelst, directora de la Fundación Puerto de Cartagena, expresó:

“Este reconocimiento nos llena de profunda alegría, porque es el resultado del trabajo colectivo entre nuestras comunidades, los aliados y un equipo que cree en el poder de la educación y la sostenibilidad. Como Fundación, y de la mano del Grupo Puerto de Cartagena, reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo social de la ciudad, impulsando proyectos que transformen vidas y abran nuevas oportunidades para los niños, jóvenes y familias de nuestros barrios.”

Un compromiso que perdura

La Fundación Puerto de Cartagena continuará fortaleciendo programas que promuevan la equidad, la calidad educativa, el desarrollo ambiental y la movilidad social. Este reconocimiento reafirma la importancia de seguir trabajando junto a las comunidades para construir un futuro más sostenible e inclusivo para Cartagena.