Fuertes lluvias y granizada afectan El Dorado y varias vías de Bogotá: cierres y charcos en terminal

Colombia

El aeropuerto El Dorado reportó que tras la granizada y las lluvias de esta tarde, algunos tragantes y sistemas de drenaje se desbordaron, generando acumulación de agua en varias zonas de la terminal.

El concesionario OPAIN indicó: “Ofrecemos disculpas a los pasajeros y usuarios por las afectaciones ocasionadas. Hemos activado un plan de manejo de emergencia y nuestros equipos avanzan en el control de la situación”.

A esta hora, no hay paso en las entradas 5, 6 y 7 del aeropuerto, y las escaleras eléctricas no están en funcionamiento debido a la lluvia. A pesar de estos inconvenientes, las operaciones continúan con normalidad.

Impacto de las lluvias en Bogotá

El Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER) reportó que las precipitaciones más fuertes se presentaron en:

Usaquén

Chapinero

Santa Fe

La Candelaria

San Cristóbal

Los Mártires

Antonio Nariño

Rafael Uribe

Las lluvias provocaron:

Trancones y encharcamientos en corredores principales como la Avenida Boyacá, la Carrera Séptima, la NQS y la Avenida 68.

Caída de árboles en Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, ya atendidos por las autoridades.

Monitoreo constante en las zonas de ladera sin riesgo por deslizamientos.

El IDIGER señaló que “no se han presentado daños considerables en la infraestructura ni afectación directa en los habitantes del Distrito Capital”.

Recomendaciones

Las autoridades insisten en: