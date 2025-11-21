“Espero que estas tensiones pasen y que podamos unir”: Felipe Córdoba a Efraín Cepeda

Colombia

La presidenta del Partido Conservador, la senadora Nadia Blel, citó el pasado martes 18 de noviembre a los precandidatos presidenciales para iniciar la discusión sobre el mecanismo con el que se elegirá al candidato único rumbo a las elecciones de 2026.

La intención era definir reglas claras y, además, desactivar las tensiones que se encendieron dentro del partido tras la llegada del excontralor y ahora precandidato a la presidencia, Felipe Córdoba a la contienda.

Sin embargo, las incomodidades quedaron al descubierto: Efraín Cepeda no asistió a la reunión y sectores cercanos al senador cuestionaron que se invitara a Córdoba sin estar formalmente inscrito.

Todo esto ocurre en un momento en el que la colectividad mantiene un fuerte debate por el cambio en la fecha de inscripciones, decisión que abrió la puerta para que Córdoba compitiera directamente con Cepeda.

En medio de este ambiente, Córdoba reiteró que quiere mantener una relación respetuosa con el expresidente del Congreso.

“Yo siempre he tenido una buena relación con él… espero que estas tensiones pasen y que podamos unir no solo al Partido Conservador, sino a todo el país”. aseguró Córdoba.

El precandidato insistió en que su llamado es a la unidad, aun en medio del debate interno por la legalidad de las modificaciones al proceso.

“Necesitamos una consulta para derrotar al candidato del Gobierno” : Felipe Córdoba

El precandidato presidencial Pipe Córdoba reiteró su llamado a una gran consulta en 2026 como mecanismo para escoger al candidato único que represente a los sectores que buscan enfrentar al proyecto político del actual Gobierno.

Córdoba aseguró que la fecha ideal para este proceso sería el 8 de marzo de 2026, con el fin de permitir que todas las fuerzas y movimientos de oposición puedan medirse de manera democrática y transparente.

“Yo siempre lo he dicho desde el principio: lo que necesitamos es una consulta al 8 de marzo de 2026 para escoger el candidato que va a derrotar al candidato del guerrillero presidente que hoy está en el poder”, afirmó.

El precandidato ha insistido en que la división entre aspirantes debilita la opción de alternancia, mientras que una consulta amplia permitiría consolidar un proyecto competitivo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Córdoba sostiene que este mecanismo no solo fortalecería la unidad, sino que también daría legitimidad al candidato que resulte elegido, enviando un mensaje de cohesión a los electores que buscan un cambio político en el país.