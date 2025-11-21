El renacer cuando nos reconciliamos con la naturaleza en “Culebra Negra”

El 21 de noviembre llega a las salas de cine de Colombia “Culebra Negra”, una coproducción entre Francia (Dublin Films), Colombia (Burning), y Brasil (Vulcana Cinema), dirigida por Aurélien Vernhes-Lermusiaux, representa un diálogo vivo entre territorios, lenguajes y sensibilidades. Su condición multinacional no solo amplía el alcance creativo del proyecto, sino que también encarna uno de los ejes centrales de la película, el encontrar nuestras propias raíces, también debemos ir a otros lugares.

Rodada en el Desierto de La Tatacoa en el Huila, con un elenco colombiano y el respaldo de un equipo técnico y artístico internacional. En “Culebra Negra”, Ciro regresa al desierto colombiano tras años de ausencia para acompañar a su madre moribunda. En ese reencuentro con la tierra y con sus fantasmas personales, enfrenta la herencia de un linaje y las huellas invisibles del pasado. Los últimos guardianes del desierto merodean una tierra sublime y frágil, mientras la aridez, la luz y el silencio trazan un paisaje interior.

Aurélien Vernhes-Lermusiaux sobre “Culebra Negra” afirma, “la película nace de un profundo encuentro con el desierto de La Tatacoa, un lugar que no concebí como simple escenario, sino como una fuerza vital que guía toda la película. Busqué un cine sensorial, donde la realidad se funde con lo simbólico y el paisaje respira junto a los personajes. La serpiente, presencia recurrente, representa la posibilidad de renacer cuando nos reconciliamos con la naturaleza”, afirma el director.

El sello colombiano de Burning, productora liderada por Diana Bustamante Escobar, aporta una mirada arraigada y fuerza creativa. “Culebra Negra” llega a las pantallas de cine colombinas el 21 de noviembre tras su estreno mundial en la sección ACID del 78º Festival de Cannes 2025, además participó en el 27º Festival Internacional de Cine de Río de Janeiro, el 34º Festival de Cine de Biarritz – América Latina, y como película de clausura del 24º Festival de Cine Francés en Colombia. La cinta es distribuida por DOC:CO.