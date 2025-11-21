Desmienten a la Defensoría del Pueblo sobre reclutamiento infantil en el Tolima

Tolima

El secretario del Interior del Tolima, Ricardo Suárez, le salió al paso a las declaraciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre el presunto reclutamiento forzado de menores en el departamento por parte de grupos armados.

Marín reveló en su momento que en este 2025 se han presentado por lo menos cuatro casos de reclutamiento en el Tolima: tres en Planadas y uno en Rioblanco. Sin embargo, el secretario del Interior sostiene que el departamento en realidad no registra ningún caso.

“Es una información que no está confirmada ni por las fuerzas armadas ni tampoco por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, no existe denuncia alguna acerca de este tema. Sabemos que hay un riesgo inminente donde hay presencia de algunas personas en Gaitania, Planadas, pero es una situación que ha sido monitoreada”, respondió Suárez.

El funcionario explicó a qué se debió la confusión de la Defensoría. “De pronto es precisamente por esa situación que se ha presentado en Gaitania, donde ha existido la presencia de dos personas que vienen del Cauca tratando de convencer a los jóvenes de llevarlos, no forzosamente, sino con engaños”, contó.

El secretario se refiere a las promesas difundidas por las disidencias de las Farc a través de redes sociales, en las que ofrecen dádivas a los menores como motocicletas, joyas o equipos celulares de alta gama.

“A los padres de familia les hacemos un llamado muy especial, sobre todo a la verificación de las redes sociales. Hay estructuras que están utilizando TikTok e Instagram para ofrecer dádivas falsas a nuestros menores, para que se recluten voluntariamente a estas organizaciones. Les ofrecen una serie de beneficios que son falsos, porque cuando llegan allá a la estructura sabemos que van a ser obligados a ser parte del conflicto”, señaló el coronel Diego Patiño, comandante de la Sexta Brigada del Ejército Nacional.

Por el inminente riesgo de reclutamiento, las autoridades lanzaron la campaña preventiva “Que no recluten tus sueños”, la cual habilitó canales oficiales de comunicación para denunciar posibles casos de manera oportuna. Las líneas habilitadas son: 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), 123 de la Policía Nacional y 122 de la Fiscalía.