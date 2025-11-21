¡Continúa subiendo! Precio oficial del dólar en Venezuela para HOY, 21 de noviembre, según BCV

Históricamente, Venezuela además de ser conocido por sus exportaciones agrícolas relacionadas con productos como el café o el cacao, ha obtenido una fama a nivel mundial por su explotación de productos relacionados con el sector energético, como el petróleo o el gas natural. Durante muchos años, su economía se proyectó gracias a estos productos, y llego a ser nombrada como la Arabia Saudita de Suramérica.

De hecho, esta tendencia del país venezolano hacia la explotación de productos energéticos no ha cambiado, pues gracias a sus exportaciones petroleras, aún sostienen parte importante de la economía de su país, ya sea por su propia explotación, o por parte de petroleras internacionales.

Exportación de Venezuela a Colombia

Adicional a esto, y siguiendo en el acuerdo establecido en el pasado mes de junio entre Colombia y Venezuela, de establecer una zona económica binacional con el fin de propulsar el comercio en temas energéticos, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, recientemente anunció por medio de la televisión nacional, que “la primera exportación de gas a Colombia está lista”. Además de asegurar que solamente hace falta que se solucionen ciertos aspectos técnicos para que empiece a fluir dicho comercio.

En conjunto con esto, Maduro añadió que luego de que iniciara el comercio de gas, este no frenaría, estableciendo que Colombia y Venezuela deberían estar cada vez más unidos. Por esto, se debe resaltar que a pesar de que las relaciones diplomáticas entre ambos países se han visto afectadas, a lo largo de la historia Colombia fue uno de los principales socios comerciales del país bolivariano.

Precio del dólar en Venezuela HOY

El precio del dólar estadounidense sigue fortaleciéndose frente al bolívar venezolano y presentó un nuevo aumento de un valor cercano a los $2 bolívares. Con estos aumentos constantes, el precio del dólar en el país bolivariano podría llegar a costar dos salarios mínimos mensuales venezolanos.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco Central de Venezuela, el precio de la divisa estadounidense para hoy, 21 de noviembre, se estableció en los $241,5780. Recuerde que para el día de ayer, había llegado recién a los $240 Bs.

Precio de otras divisas en Venezuela HOY

En la página web del Banco Central, se encuentran también publicados diariamente los precios de diversas monedas de países con los cuales Venezuela mantiene relaciones. Son los siguientes:

Euro: $278,42 bolívares (Subió).

$278,42 Yuan chino: $33,95 bolívares (Subió).

$33,95 Lira turca: $5,70 bolívares (Subió).

$5,70 Rublo ruso: $3,01 bolívares (Subió).

Precio del dólar en Colombia HOY

El precio de la divisa estadounidense, que en días recientes había presentado una clara tendencia a la baja, tuvo una leve recuperación, esto luego de que se estableciera en un precio muy cercano a los $3.700 pesos colombianos. Esta recuperación, sería de un valor cercano a los $25 COP, respecto al valor de apertura presentado el día de ayer.

Según esto, y con base en la información presentada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar en Colombia para HOY, 21 de noviembre, sería de $3.741 pesos colombianos.

