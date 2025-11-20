Colombia importará el 25% de la demanda de gas en 2026: ACP

Cartagena

Desde la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), Frank Pearl, señaló que este año el país importó cerca del 17% de la demanda nacional de gas y advirtió que esa cifra incrementará para el 2026 al 25%.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Hay que tener incentivos apropiados para remunerar las inversiones y mecanismos adecuados para que el gas y los planes de masificación de su uso lleguen de forma rentable a todos los rincones de Colombia porque sin gas perdemos todos, pierden las industrias, pierden los hogares. El 2025 fue el primer año en el que tuvimos que importar gas para atender la demanda esencial, importamos el 17% del gas que consumimos. El año entrante vamos a importar el 25% y esa cifra va a seguir creciendo”, indicó.

Sobre un eventual déficit de gas que generaría un incremento en las tarifas, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia, señaló que el Gobierno ya trabaja al respecto.

“Estamos haciendo desde el gobierno todo lo posible, las medidas que tengamos para agilizar el proceso de incorporación de los recursos que tenemos ya descubiertos en el offshore, tomando también las medidas regulatorias en la CREG que nos permitan rápidamente tener estos recursos, pero también buscar mecanismos que nos faciliten la incorporación, ya sea si es a través de infraestructura de regasificación siempre pensando en que los colombianos deben tener las menores tarifas. El gestor del mercado nos está diciendo unas cifras distintas a lo que se escucha, uno escucha versiones de que va a faltar el 50%, el 60%, y el gestor del mercado nos dice que, aun en el peor escenario, el déficit no superará el 7%”, sostuvo Velandia en su intervención en la cumbre.

Entretanto, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, manifestó que, con las reservas actuales, la producción de petróleo no sería suficiente para alcanzar la producción requerida por el Marco Fiscal, lo que llevaría a un déficit de 40 billones de pesos entre 2027 y 2035.