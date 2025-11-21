Cemento País expande cobertura y se posiciona en el departamento de Sucre
La empresa se posiciona como aliado clave en el desarrollo
La marca sigue creciendo y hoy está más presente que nunca en San Luis, La Ceja del Mango, El Roble, Las Llanadas, Las Tablitas y San Benito Abad, conectándose con las comunidades y acompañando las obras que transforman al departamento.
Su liderazgo en la región se sostiene en cinco fortalezas clave:
- calidad en cada producto
- cobertura que llega donde otros no llegan
- innovación tecnológica
- compromiso con la comunidad y un servicio al cliente que marca la diferencia
Para Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, este crecimiento tiene un significado especial: “Es un honor acompañar a nuestros clientes en Sucre. Hemos construido una relación basada en la confianza y el respeto, y nuestras fortalezas nos permiten ofrecer soluciones integrales que impulsan el desarrollo de la región”.
Cemento País reafirma su compromiso con el crecimiento, la competitividad y el bienestar de las comunidades sucreñas.