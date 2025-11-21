Cemento País expande cobertura y se posiciona en el departamento de Sucre

La marca sigue creciendo y hoy está más presente que nunca en San Luis, La Ceja del Mango, El Roble, Las Llanadas, Las Tablitas y San Benito Abad, conectándose con las comunidades y acompañando las obras que transforman al departamento.

Su liderazgo en la región se sostiene en cinco fortalezas clave:

- calidad en cada producto

- cobertura que llega donde otros no llegan

- innovación tecnológica

- compromiso con la comunidad y un servicio al cliente que marca la diferencia

Para Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País, este crecimiento tiene un significado especial: “Es un honor acompañar a nuestros clientes en Sucre. Hemos construido una relación basada en la confianza y el respeto, y nuestras fortalezas nos permiten ofrecer soluciones integrales que impulsan el desarrollo de la región”.

Cemento País reafirma su compromiso con el crecimiento, la competitividad y el bienestar de las comunidades sucreñas.