Cartagena Festival de Música realizará concierto inaugural en el teatro Adolfo Mejía

Desde la primera versión del Cartagena Festival de Música, hace 20 años, se pensó en el Teatro Adolfo Mejía como escenario para algunos de los conciertos más importantes. Su arquitectura elegante y su valor patrimonial lo convierten en uno de los lugares más visitados de la ciudad amurallada.

En estas dos décadas han sucedido muchas cosas: el teatro cambió de nombre (antes se le conocía como Teatro Heredia) y ha recibido a grandes solistas y orquestas. Esta vez no será la excepción.

Como ya es tradición, el concierto inaugural se llevará a cabo allí, el domingo 4 de enero. A partir de esa fecha y durante la siguiente semana, el teatro será la casa de la orquesta invitada este año: la Orquesta de Cámara Franz Liszt, que dirige el húngaro István Várdai. En esta presentación inaugural del festival, que este año lleva el título de ‘El alma y el cuerpo’, se escucharán la Sinfonía número 40 de Mozart y el Concierto para violín número 2 de Paganini.

Las jornadas de la noche (todas ellas programadas para iniciar a las 7:00 en punto) continuarán con exploraciones de grandes obras de distintos períodos de la música universal.

El martes 6, avanzando en el tiempo y llegando al legado de los grandes compositores del siglo XVIII, escucharemos el Concierto para violonchelo no. 2 de Haydn y el Concierto para piano no. 23 de Mozart. A la noche siguiente, vuelve el alma de Mozart en su emotivo Concierto para flauta y arpa, y aparecerá el espíritu de Beethoven reflejado en su Concierto para piano no. 3.

El jueves 8 será la oportunidad de escuchar una de las obras más enigmáticas y encantadoras del romanticismo temprano: la Sinfonía ‘inconclusa’ de Schubert.

El viernes 9 oiremos el envolvente Concierto para piano no. 2 de Chopin. Y para el cierre, el sábado 10, se llevará a cabo una velada titulada ‘La ópera italiana: pasiones y virtudes del cuerpo’, con algunos de los mejores fragmentos de óperas de Rossini, Puccini y Donizetti.

Además de la Orquesta de Cámara Franz Liszt, pasarán por el escenario del Teatro Adolfo Mejía grandes instrumentistas de talla internacional: Simon Zhu (violín), Xavier de Maistre (arpa), Santiago Cañón-Valencia (violonchelo) o Gabriele Strata (piano) son algunos de ellos.

El Teatro Adolfo Mejía fue inaugurado en 1911, utilizando parte de la estructura de la Capilla de la Merced que ya existía en ese lugar. Su acústica es única y el decorado de los palcos en madera se convierte en un acompañamiento visual idóneo para las grandes obras musicales que allí se escuchan. Su interior tiene una presencia tan evocadora que ha aparecido en películas como “El amor en los tiempos del cólera” de 2007.