Asesinaron a tiros a una mujer en el barrio Álamos de Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró un nuevo caso de homicidio esta vez en el barrio Álamos Comuna 7 de la capital del Tolima donde fue ultimada a tiros una mujer.

“La Policía se permite informar a la comunidad en general de los hechos acaecidos en el barrio Álamos donde una persona de sexo femenino es lesionada con arma de fuego al interior de su residencia”, dijo el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra, subcomandante Policía Metropolitana de Ibagué.

Los hechos según conoció Caracol Radio sucedieron sobre las 6:30 p.m. cuando hombres armados irrumpieron en la vivienda atacando a las personas que se encontraban dentro de ella e hiriendo a una persona identificada como Leydi Rodríguez.

“Esta persona fue trasladada a un centro asistencial donde posteriormente por la gravedad de las heridas pierde la vida, inmediatamente la Policía desplegó todas sus capacidades institucionales con el fin de dar con el paradero de la persona que cometió este delito”, resaltó el teniente coronel, Neider Darío Zapata Parra.

En este mismo sector el pasado 7 de noviembre fue asesinado un joven identificado como Kevin Forero de 21 años, por este homicidio las autoridades capturaron en flagrancia a una persona identificada como Heiler Arenas de 22 años, además se incautó un arma de fuego que tenía en su poder.