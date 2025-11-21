AeroBoyacá se retira de Boyacá por falta de garantías de la Gobernación

El Servicio Aéreo de Boyacá, conocido durante años como AeroBoyacá, confirmó su salida del departamento debido a lo que considera una falta de garantías por parte de la Gobernación de Boyacá para continuar operando. La empresa, que durante más de una década mantuvo una oferta de vuelos regionales y conexiones estratégicas, anunció que cesará sus actividades en el territorio boyacense después de múltiples intentos fallidos para consolidar el apoyo institucional necesario.

En entrevista con Caracol Radio, el director de la aerolínea, capitán Juan José Navia, aseguró que la actual administración departamental no brindó las condiciones mínimas para sostener un servicio aéreo regional que beneficiara a los boyacenses. «...No contamos con las garantías de la Gobernación. Durante estos meses hemos solicitado apoyo y claridad administrativa, pero no obtuvimos respuestas que permitieran continuar con el proyecto..», afirmó.

Navia también señaló irregularidades relacionadas con la adjudicación de rutas y la relación entre la Gobernación y Satena, compañía estatal que opera algunas rutas regionales. Según él, «...la Gobernación dio prioridad a Satena y a agencias que ni siquiera estaban certificadas para operar con una aerolínea comercial. Eso nos dejó en desventaja y afectó el desarrollo de un servicio que llevaba años consolidándose en Boyacá...». El directivo insistió en que la falta de articulación institucional impidió fortalecer la conectividad aérea del departamento.

Ante este panorama, AeroBoyacá anunció que adoptará el nombre Regions Fly y trasladará sus operaciones a territorios donde sí existan garantías. «...Vamos a buscar escenarios donde la aviación regional tenga futuro. Estamos evaluando mover nuestra base operativa a Yopal o al Pacífico colombiano, donde hemos encontrado mejores condiciones y voluntad institucional...», precisó Navia. La empresa aseguró que cuenta con la capacidad técnica para retomar operaciones rápidamente en esos destinos.

La salida del Servicio Aéreo de Boyacá deja al departamento sin un operador regional propio y genera preocupación sobre el acceso aéreo, especialmente para actividades de transporte humanitario, turismo y conexión empresarial. Aunque la Gobernación no se ha pronunciado oficialmente, el anuncio de Regions Fly evidencia una ruptura entre la administración departamental y una empresa que durante años trabajó por consolidar una alternativa aérea para Boyacá.