Investigan a exministra Vergara por extralimitarse en elección de rector en la Universidad Nacional

JUSTICIA

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra la exministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, por presuntas irregularidades relacionadas con el proceso de elección del rector de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) para el periodo 2024-2027, adelantado por el Consejo Superior Universitario (CSU).

La decisión, tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, también cobija a Alejandro Álvarez Gallego, viceministro de Educación Superior, y a los miembros del CSU, Danna Nataly Garzón Polanía, María Alejandra Rojas Órdoñez, Víctor Manuel Moncayo Cruz y Laura Vianey Quevedo Álvarez.

Los hechos investigados

Según la Procuraduría, las presuntas irregularidades se originaron en la sesión del 21 de marzo de 2024, cuando el CSU eligió inicialmente a José Ismael Peña Reyes como rector de la universidad.

Sin embargo, esta decisión fue reversada meses después mediante un procedimiento que, presuntamente, modificó las normas vigentes para dar paso al nombramiento del profesor Leopoldo Múnera Ruiz.

El organismo disciplinario señala que la exministra Vergara se habría negado a suscribir el acta de elección de Peña Reyes pese a que este había sido designado conforme al reglamento interno del CSU y que la elección tenía plena validez jurídica.

Asimismo, los demás miembros investigados habrían incurrido en faltas disciplinarias al suscribir las resoluciones 067 y 068 del 6 de junio de 2024, a través de las cuales se formalizó la elección de Múnera como rector, acto que posteriormente fue objeto de múltiples demandas.

Consejo de Estado anuló el nombramiento de Leopoldo Múnera

La controversia disciplinaria se produce luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló, en fallo de única instancia, la resolución del 6 de junio de 2024 que nombró a Múnera como rector.

El alto tribunal estudió ocho demandas de nulidad y concluyó que el proceso de designación había finalizado el 21 de marzo de 2024, fecha en la que Peña Reyes fue elegido rector.

Por lo tanto, señaló que ninguna actuación posterior podía modificar un acto administrativo definitivo, el cual goza de presunción de legalidad.

La corporación también determinó que el CSU, presidido en ese momento por Aurora Vergara, se extralimitó en sus funciones al aplicar indebidamente el artículo 41 de la Ley 1437 de 2011, norma que permite corregir irregularidades durante un trámite administrativo, pero solo antes de emitirse la decisión final.

“So pretexto de corregir una irregularidad, el máximo órgano colegiado de la Universidad Nacional actuó sin competencia y desconoció la presunción de legalidad de los actos administrativos”, señaló el Consejo de Estado en su decisión.

Situación administrativa de la UNAL queda en manos del CSU

Con la anulación del nombramiento, Leopoldo Múnera deja la rectoría, será la Universidad Nacional la encargada de definir si José Ismael Peña Reyes regresa al cargo para el periodo 2024-2027, conforme al acto de elección que continúa vigente.