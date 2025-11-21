82% de las operaciones del sistema financiero en Colombia se realizan por canales digitales

Cartagena

Durante la instalación del 23° Congreso de Riesgos, Alejandro Vera, vicepresidente Técnico de Asobancaria, señaló que la economía colombiana avanza en medio de un entorno lleno de retos, tanto internos como externos. Explicó que el aumento de la tasa arancelaria ponderada de Estados Unidos, que pasó de 2,4% a 17% este año, ha impactado cerca del 82% de los productos comercializados a nivel mundial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

También mencionó el efecto de los conflictos bélicos, donde la guerra y la violencia dejan un costo que asciende a 20 billones de dólares anuales, una cifra equivalente al PIB de la India.

En el ámbito interno, destacó el complejo panorama fiscal, con un déficit que cerraría en 6,7% este año, cifra superior al 2,5% registrado en 2019. Igualmente, habló de la incertidumbre asociada a las elecciones presidenciales de 2026, que cuentan con más de un centenar de precandidatos.

A pesar de este panorama, Vera destacó que el sistema financiero continúa siendo un motor clave para el país. La cartera total alcanzó 784 billones de pesos en septiembre y, según señaló, el sector ha desembolsado recursos adicionales por 55 billones de pesos para impulsar la recuperación económica en cumplimiento del compromiso realizado en el Pacto por el Crédito. También resaltó que el indicador de solvencia del sector bancario se ubica en 17%, muy por encima del mínimo regulatorio, lo que refleja una alta capacidad para absorber pérdidas y una estructura de capital sólida y alineada con los estándares internacionales.

De cara a 2026, identificó varios desafíos. Uno de ellos es fortalecer el uso responsable de los productos financieros, especialmente del crédito. Recordó que la cultura de pago y el historial crediticio son los activos más importantes para los ciudadanos, y que los bancos cuentan con herramientas como ajustes de la deuda para apoyar a los clientes y evitar que caigan en mora.

También hizo énfasis en la necesidad de avanzar en la rebancarización, reincorporando a quienes hoy están por fuera del sistema debido al incumplimiento en el pago de sus obligaciones. Para ello, será necesario diseñar productos financieros adecuados a su perfil y contar con el acompañamiento de las entidades.

Además, Vera indicó que el 82% de las operaciones del sistema ya se realizan por canales digitales, mientras que en 2019 la cifra era del 68%. Explicó que este crecimiento, como ha ocurrido en otros países, puede venir acompañado de un aumento en el fraude; citó el caso de Brasil, donde los incidentes crecieron más del 50% luego de la implementación de Pix.

Por ello, el sector está revisando sus protocolos para unificar estándares, cerrar brechas, fortalecer la prevención a nivel intersectorial y, de este modo, contrarrestar este delito. Vale la pena recordar que los bancos del país destinan 1,7 billones de pesos anuales para prevenir fraudes y fortalecer la ciberseguridad.

Según el vicepresidente, también se está trabajando en la creación de un centralizador de datos de fraude, que permitirá consolidar información, generar alertas tempranas y facilitar el intercambio de datos entre sectores.

Finalmente, subrayó que el cumplimiento regulatorio seguirá siendo una prioridad. Colombia debe prepararse para la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), prevista para 2028, y avanzar en la adopción de pruebas de estrés y procesos de autoevaluación de capital y liquidez establecidos en Basilea III, entre otros