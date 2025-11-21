6AM confirma “barrida” de funcionarios en el ministerio de Justicia a cargo de Idárraga

Se confirma en las últimas horas la reestructuración interna en el Ministerio de Justicia. La primera salida fue la de la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros, quien presentó su renuncia. Claros era reconocida por su cercanía con el exministro Montealegre. Sobre las 8:30 p. m., asesores, directores y viceministros recibieron una notificación oficial solicitando su renuncia protocolaria por orden del ministro encargado, Juan David Hidárraga.

La solicitud masiva de renuncias se suma a los recientes cambios en el Ministerio TIC, donde también se han producido movimientos internos y salidas de personal en las últimas horas. En Justicia, la decisión afecta a gran parte de la estructura directiva y administrativa de alto nivel. Si bien algunas renuncias podrían no ser aceptadas, el proceso demuestra un ajuste significativo dentro de esta cartera.

Sin embargo, llama la atención que los cambios se produzcan bajo un ministro encargado, teniendo en cuenta que son temporales y no implican decisiones de fondo. Esto ha generado dudas sobre si Idárraga podría finalmente asumir el Ministerio por tiempo indefinido. Por ahora, se espera un pronunciamiento oficial que aclare el alcance de esta reestructuración y los motivos detrás de la solicitud generalizada de renuncias.