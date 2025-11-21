21 padres de familia sancionados por no cumplimiento de toque de queda de menores en Neiva

Neiva

Neiva logró una reducción del 100% en homicidios de menores desde septiembre, resultado que la Administración Municipal atribuye a una estrategia preventiva integral. Alexis Javier Trujillo, director de Convivencia Ciudadana, aseguró que estas medidas representan “un resultado positivo al 100%” tras los casos críticos registrados en agosto.”

Trujillo confirmó que, como parte del proceso, 21 padres han sido citados mediante orden de comparecencia por permitir la violación reiterada del horario. “No buscamos castigar, sino activar rutas de atención integral que fortalezcan el núcleo familiar”, expresó el director al insistir en el enfoque pedagógico de la medida.

Ampliar

El funcionario explicó que la estrategia combina acompañamiento juvenil y control territorial, incluida la restricción para menores entre 9 p. m. y 6 a. m. La Caravana de la Juventud recorre las comunas priorizadas verificando el cumplimiento, lo que ha permitido detectar riesgos y orientar a adolescentes en entornos vulnerables.

Las comunas 6, 8, 9 y 10 concentran la mayor intervención, donde equipos de salud, juventud y desarrollo social trabajan en conjunto para recomponer tejido comunitario. “La estrategia está funcionando y seguiremos evaluándola en febrero para ampliarla”, concluyó Trujillo, destacando el impacto positivo en la seguridad juvenil de la ciudad.