Universidad de Pamplona renueva su acreditación multicampus durante la celebración de sus 65 años

La Universidad de Pamplona renovó su acreditación institucional multicampus, lo que significa que el Ministerio de Educación Nacional, a través del Consejo Nacional de Acreditación, ha reconocido que el alma mater cumple con altos estándares de calidad en todas sus sedes.

Esta reacreditación asegura una trayectoria académica de alta calidad y se aplica a todos los programas y campus de la institución.

Puntos clave de la reacreditación

Reconocimiento de alta calidad:

El reconocimiento es por un período de seis años, lo que valida la excelencia académica en todos sus campus.

Implica que los programas y sedes de la universidad están cubiertos por este criterio de alta calidad.

Implica que los programas y sedes de la universidad están cubiertos por este criterio de alta calidad. Estrategia de mejora: La obtención de esta acreditación es resultado de una estrategia de mejoramiento continuo, que incluyó la evaluación de cada programa y la implementación de planes de mejora.

La Universidad de Pamplona conmemora este 20 de noviembre su 65º aniversario, reafirmando su compromiso con la educación superior de calidad, el desarrollo científico y la transformación social en la región y en el país.

Fundada en 1960, la institución celebra más de seis décadas de formación integral, investigación innovadora y vinculación con la comunidad.

En este aniversario, la Universidad destaca su Acreditación Institucional en Alta Calidad Multicampus, los avances alcanzados en infraestructura, acreditación académica, internacionalización y proyectos de impacto regional.