Tras analizar responsabilidad médica en muerte de una bebé, Corte absuelve a pediatra en Huila

JUSTICIA

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó la condena de 3 años de prisión impuesta al médico pediatra hemato-oncólogo, Jesús Ardila Novoa, y en cambio, lo absolvió por el delito de homicidio culposo de una bebé.

El caso se relaciona con la muerte de una pequeña en Neiva, Huila, que recibía quimioterapia como parte del tratamiento para la leucemia linfoblástica aguda que padecía.

De acuerdo con la investigación, el médico le aplicó a la menor un medicamento incorrecto y la bebé falleció.

Por estos hechos tanto el juzgado como el Tribunal de Neiva, confirmaron su sentencia, no obstante la defensa del especialista interpuso el recurso extraordinario de casación que conoció la Sala de Casación Penal.

El análisis de la Corte

La Sala estudió la responsabilidad penal médica por infracción al deber objetivo de ciudad y estableció los elementos necesarios para considerar ante casos similares.

En este caso, la Corte encontró que, el médico no incumplió su deber de cuidado durante la cirugía en la que le suministró el medicamento incorrecto a la menor, pues Ardila actuó bajo el principio de confianza en su equipo médico.

“El médico no tenía el deber de preguntar si cada interviniente cumplió con la función propia de su rol (..) no tenía ninguna razón para dudar o cuestionar que lo que estaba aplicando no era dexametasona, sino vincristina”, por virtud del principio de confianza, indicó la Corte.

La Corte consideró la formación del acusado y señaló que, aún con su formación básica en medicina general y especializada en hemato-oncología pediátrica, bajo las circunstancias en que ocurrieron los hechos, “le era imposible prever el riesgo que se concretó con la muerte de [la menor]”.

La sentencia concluyó que el médico sí cumplió con su deber objetivo de cuidado, al desplegar todas las acciones urgentes correspondientes a evitar la materialización del resultado.