Cartagena

Senador bolivarense Enrique Cabrales pidió archivar Ley de Financiamiento

El congresista insistió en que la verdadera solución no está en cargarle más impuestos a quienes cumplen, sino en ajustar el gasto

Colprensa

El senador Enrique Cabrales, presidente de la Comisión Cuarta del Senado, se pronunció frente a la Ley de Financiamiento del Gobierno Nacional, que busca recaudar 16,3 billones de pesos.

El Centro Democrático advierte que el proyecto refleja la improvisación y el desorden fiscal que han caracterizado la actual administración.

“La reforma no busca financiar al país de manera responsable; es un golpe directo a quienes producen, trabajan y ahorran, mientras el Gobierno mantiene un gasto desbordado. No hay disminución del Estado; quiere que sigamos sosteniendo su burocracia y clientelismo sin tener conciencia de la austeridad”, afirmó el senador Cabrales.

Entre los principales puntos críticos del proyecto, el senador destacó:

● Espanta la inversión y estrangula el sector productivo: Con impuestos a la renta, sobretasas y dividendos, Colombia tendría la carga tributaria empresarial más alta de la OCDE, con tasas combinadas entre 54,5% y 65%, e incluso 70,5% para inversionistas residentes.

● Golpe al bolsillo de los ciudadanos: Busca que los colombianos paguen más impuestos que un extranjero. Tras la reforma de 2022, más de 6.000 contribuyentes de altos ingresos abandonaron el país, y esta reforma repite y profundiza el error.

● Clase media castigada: Aumenta impuestos a la clase media, elimina deducciones por dependientes y grava incluso la inflación, haciendo que las familias que trabajan paguen mucho más.

● Sector minero-energético: El nuevo impuesto permanente grava ingresos sin reconocer costos, afectando exportaciones y castigando sectores ya gravados con sobretasas.

● Economía digital: Subir del 3% al 5% el impuesto para empresas digitales y eliminar la exclusión de IVA para software, nube y hosting frena la transformación digital del país.

Cabrales insistió en que la verdadera solución no está en cargarle más impuestos a quienes cumplen, sino en ajustar el gasto, combatir la evasión y formalizar la economía. “Esta reforma no protege a la clase media, no incentiva la inversión y solo financia la improvisación del Gobierno. Pedimos archivar este proyecto, el Gobierno intenta corregir su desorden a costa del bolsillo de los colombianos. El país necesita reglas claras, estabilidad y futuro económico, no más impuestos ni castigos”.

