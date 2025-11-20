Sala Plena elige a Francisco Ternera como nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

JUSTICIA

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión ordinaria, eligió al magistrado de la Sala Civil, Agraria y Rural, Francisco Ternera Barrios, como nuevo presidente de la corporación por lo que resta del 2025.

El magistrado Ternera Barrios terminará el periodo del exmagistrado Octavio Tejeiro , quien fue elegido como presidente de la corporación el 23 de enero y culminó su periodo institucional el 14 de noviembre.

Perfil de Ternera Barrios

Ternera Barrios es abogado de la Universidad del Rosario, Doctor en Derecho de la Alfonso X de Madrid y en la actualidad es magistrado de la Sala Civil desde hace casi 6 años.

Tiene posdoctorado de la Universidad para la Paz del Sistema de las Naciones Unidas.

Máster en Derecho Privado de París II (becario). Máster en Derecho Civil de París II. Y tiene especializaciones en Terminología Jurídica del Instituto de Derecho Comparado de París y en Derecho Administrativo de la Universidad Alfonso X Madrid.

Fue conjuez de la Corte Suprema de Justicia, árbitro de la CCB, litigante, asesor y director del Grupo de Investigación de Derecho Privado y de la Línea de Investigación de Derecho Civil de la Universidad del Rosario.

El otro año se espera que asuma la presidencia de la corporación el hoy vicepresidente, Iván Mauricio Lenis Gómez, actual magistrado de la Sala de Casación Laboral.