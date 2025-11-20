Procuraduría formuló cargos a suboficial del Ejército por acoso sexual en el Tolima

Tolima

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos al sargento viceprimero del Ejército Nacional, Diego Barrios Aguilar, quien entre 2021 y 2022 estaba adscrito al Batallón de Inteligencia Militar N.º 5, por presuntos actos de acoso sexual ocurridos en Ibagué y Chaparral, Tolima.

El investigado habría aprovechado su posición de mando y autoridad para desplegar conductas reiteradas de hostigamiento físico y verbal con fines sexuales no consentidos contra una auxiliar de inteligencia, acciones que pudieron vulnerar la dignidad, la tranquilidad y los derechos fundamentales de su compañera de institución.

“La actuación disciplinaria del ente de control incluyó la activación de protocolos para proteger a la víctima, quien por temor a las represalias que el investigado pudiera tener en contra de ella guardaba silencio cuando se presentaban los hechos, en desarrollo de actividades de entrenamiento y reentrenamiento”, indicó el Ministerio Público.

Provisionalmente, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Ibagué calificó la falta como gravísima a título de dolo.

Dicha falta podría provocar la inhabilidad general para ejercer funciones públicas del sargento viceprimero Barrios Aguilar por un plazo de hasta 20 años, además de su destitución inmediata de la institución.