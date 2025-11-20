Más de 30 muertos en Gaza, Hamás e Israel se acusan mutuamente de romper el cese al fuego

Cuatro personas, entre ellas una niña de un año, murieron este jueves en nuevos bombardeos israelíes en el sur de Gaza, en medio de acusaciones cruzadas con el movimiento islamista Hamás de violar la tregua en vigor desde octubre.

Israel reanudó el miércoles sus ataques en el territorio palestino, en una de las jornadas más violentas desde que empezó el alto el fuego.

El balance de la nueva oleada de violencia ya asciende a 31 muertos, según informes de las autoridades locales confirmados por los hospitales.

Los ataques en Gaza están precedidos además por bombardeos israelíes sobre el sur de Líbano, donde desde el año pasado impera una tregua con el movimiento islamista Hezbolá, aliado de Hamás.

El ejército israelí lo acusa de rearmarse en violación del cese el fuego en su frontera norte tras más de un año de hostilidades y dos meses de guerra abierta que culminaron en noviembre de 2024.

Israel asegura que terroristas de Hamás han cruzado la línea que separa la zona donde se encuentran replegadas sus tropas, mientras que Hamás asegura que israel extendió esa zona más de lo establecido en el acuerdo

“Escalada peligrosa”

Hamás denunció una “escalada peligrosa” y pidió a Estados Unidos, país mediador, que “ejerza una presión inmediata y seria para respetar el alto el fuego”.

Catar, otro de los garantes, condenó “firmemente los brutales ataques” que, en su opinión, amenazan con comprometer el acuerdo de tregua.

A mediodía del jueves, el ejército israelí no había anunciado que volvería a aplicar el alto el fuego, como había hecho en anteriores episodios violentos que habían empañado la tregua desde el 10 de octubre.

Los ataques israelíes más mortíferos tras la tregua causaron más de 100 muertos el 29 de octubre, según la Defensa Civil y los datos recopilados por la AFP en cinco hospitales.

La ofensiva de represalia israelí sobre Gaza ya mató a más de 69.500 personas, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, consideradas fiables por la ONU.