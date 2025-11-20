Hostigamiento en El Espino activa reacción militar y despliegue de autoridades en el norte de Boyacá

Secretaría de Gobierno de Boyacá confirma hostigamiento cerca del Batallón de Alta Montaña en El Espino; no hubo heridos / Imagen vía Getty Images / EGT

El Espino

La Secretaría de Gobierno de Boyacá confirmó un hostigamiento registrado en la noche del miércoles cerca del Batallón de Alta Montaña de El Espino. De acuerdo con la titular de la dependencia, Alejandra Pico, el hecho se reportó sobre las 7:40 p. m., cuando el personal militar informó sobre “un hostigamiento por parte de un actor delincuencial”.

“De inmediato se estableció comunicación con el comandante del batallón del Ejército y con la Policía de Boyacá”, explicó Pico, al detallar que las autoridades activaron los protocolos de reacción.

Según los primeros reportes del Ejército, un vehículo tipo motocicleta habría transitado por una vía terciaria cercana a la unidad militar. Aunque la situación continúa en investigación, “no hay heridos y las tropas reaccionaron de manera inmediata”, aseguró la secretaria.

Las autoridades del departamento anunciaron un desplazamiento hacia los municipios de El Espino y Chiscas, este último donde avanzan las investigaciones relacionadas con la muerte de Liliana Cruz Buitrago.

Pico reiteró el respaldo de la Gobernación a la Fuerza Pública. “Desde el inicio de 2025 venimos fortaleciendo el control territorial. Somos conscientes de que la seguridad en los territorios del norte es fundamental”, señaló. La funcionaria recordó que desde julio se aumentó la presencia militar con más de 300 soldados en las provincias de Norte, Valderrama y Gutiérrez, además de 71 policías que reforzaron las estaciones de estas zonas.