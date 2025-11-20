Salud y bienestar

Gobierno incorpora vacuna contra virus sincitial respiratorio a programa de inmunizaciones

El biológico está dirigido a mujeres embarazadas entre las semanas 28 y 36

Andrea Arenas

El Ministerio de Salud informó la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio, al programa ampliado de inmunizaciones, dirigida a gestantes entre las semanas 28 y 36 de embarazo, convirtiendose en un biológico clave para proteger a los recién nacidos de infecciones respiratorias graves durante sus primeros meses de vida.

Este biológico, se incluye luego de realizar un plan piloto adelantado en los departamentos de Chocó y La Guajira.

La vacuna seleccionada es RSVpreF (Abrysvo®), recientemente precalificada por la OMS para su aplicación en gestantes. Los estudios clínicos evidencian que disminuye en 81,8 % las infecciones respiratorias graves en lactantes hasta los tres meses y en 69,4 % hasta los seis meses de edad

Su implementación se realizará en conjunto con entidades territoriales, EPS e IPS del país, con acompañamiento técnico del INVIMA.

El virus sincitial es la principal causa de infecciones respiratorias en menores de dos años, con mayor incidencia entre los tres y seis meses de edad, y se manifiesta con resfriados, bronquitis, o neumonías graves, y se estima que entre el 60 % y el 70 % de los niños menores de un año han contraído el virus.

