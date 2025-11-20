Gobierno modifica esquema de vacunación para reforzar protección contra la tosferina

Tras el aumento de casos de Tosferina en Colombia, la nueva indicación según el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización del Ministerio de Salud, es iniciar la primera dosis de la vacuna a los 1,5 meses de edad y completar los siguientes con intervalos de seis semanas.

En ese orden, la segunda dosis se aplica a los 3 meses; la tercera a los 4,5 meses; mientras que los refuerzos se mantienen a los 18 meses y 5 años de edad.

Además, se recomienda aplicar Tdap a gestantes de todo el territorio nacional desde la semana 20 del embarazo para proteger al recién nacido.

La vacunación está disponible de manera gratuita en más de 3 mil puntos de vacunación del país a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones y se recomienda evitar el contacto con personas con síntomas respiratorios, usar tapabocas en caso de presentar síntomas respiratorios, lavarse las manos con frecuencia y consultar al médico ante tos persistente, dificultad para respirar o fiebre.

Según datos presentados por el Instituto Nacional de Salud (INS), en lo corrido del año se han confirmado 853 casos de tosferina en 32 departamentos, superando las cifras de 2024, en el que, para este periodo se reportaron 83 casos.