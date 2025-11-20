En Cartagena gremios presentan hoja de ruta para asegurar futuro energético de Colombia

En el segundo día de la VIII Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, organizada por ACP, CAMPETROL y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía (ACGGP), presentaron una propuesta integral de política pública que busca fortalecer la seguridad energética del país a partir de evidencia científica, mayor exploración, capacidades técnicas del Estado y un modelo de relacionamiento territorial que reduzca las contingencias que hoy frenan el desarrollo energético.

El pronunciamiento se da en un contexto complejo: caída del 13% en las reservas probadas de gas, aumento de importaciones, menor reposición de recursos petroleros y un escenario fiscal que exige nuevas fuentes nacionales para financiar la transición energética, la infraestructura y los programas sociales.

La hoja de ruta de la ACGGP, presentada ante líderes del sector público, privado y la academia, se centra en tres pilares estratégicos: acelerar la exploración, fortalecer las instituciones técnico-ambientales y convertir en política de Estado el programa “Un Geólogo por Municipio”.

Acelerar la exploración: gas y petróleo como base de estabilidad energética

La ACGGP advirtió que, sin una expansión inmediata de la actividad exploratoria, Colombia podría comprometer su autosuficiencia en gas —un energético fundamental para hogares, industrias y la transición— y reducir su margen de maniobra fiscal en los próximos años.

La propuesta del gremio plantea multiplicar por cuatro la exploración de gas y por dos la de petróleo en los próximos cinco años, apoyándose en cinco líneas de acción: Nuevas rondas de áreas,exploración near-field para acelerar tiempos y reducir costos en campos ya descubiertos, impulso decisivo al offshore, clave para garantizar el suministro nacional de gas desde 2030, licenciamiento ambiental más ágil y pilotos y expansión de recobro mejorado, para aumentar reservas sin abrir nuevas áreas.

Con este plan, el país podría asegurar entre 25 y 30 años de gas y 15 a 20 años de producción de petróleo, condiciones indispensables para sostener crecimiento, financiar la transición y proteger la estabilidad macroeconómica.

Fortalecer las capacidades técnicas del Estado: decisiones más confiables y menos conflictividad

La Asociación señaló que las autoridades energéticas y ambientales enfrentan brechas críticas de personal especialista, tecnología, presupuestos y sistemas de información. Para solucionarlo, propone la creación del Plan Nacional de Fortalecimiento de Autoridades Energético-Ambientales (PNFAE).

“Un Geólogo por Municipio”: ciencia para salvar vidas y planificar territorio

La ACGGP presentó además una propuesta que trasciende la energía: convertir en política pública el programa “Un Geólogo por Municipio”, financiado con regalías y el Presupuesto General de la Nación. La iniciativa permitiría menos desastres, más resiliencia y una nueva relación entre Estado, comunidades y empresas.

“Lo técnico no tiene sentido sin lo humano”: mensaje central desde la Cumbre

Durante la presentación, el Director Ejecutivo de la ACGGP, Flover Rodríguez Portillo, resaltó la importancia del trabajo territorial: “En Colombia no basta con conocer el subsuelo; hay que comprender el territorio. La seguridad energética no se construye solo con técnica, sino con confianza, diálogo y conocimiento compartido.”

La Asociación recordó que más del 50% de las contingencias que frenan la viabilidad de nuevos proyectos son sociales y ambientales, y que solo mediante pedagogía regional, escucha activa y geociencia aplicada será posible convertir recursos en reservas reales.

Preocupación por la pérdida de talento técnico

La ACGGP expresó su preocupación por los resultados de la Encuesta Nacional de Empleabilidad en Geociencias 2025, que revela una desconexión crítica entre las necesidades energéticas del país y la realidad laboral del sector: solo el 55% de los geocientíficos ejerce su profesión, y en poblaciones indígenas la cifra cae al 20%. Para el gremio, esta situación pone en riesgo la capacidad nacional para reponer reservas, gestionar el territorio y responder a la creciente demanda de conocimiento técnico.

Alerta por inequidad territorial

La Asociación también alertó que, según la misma encuesta, el 77% de los geocientíficos vive en solo cinco departamentos, pues, aún se desconoce la función e importancia de expertos en geociencias en todo el país, provocando un déficit de profesionales a las regiones que más los necesitan en temas de gestión de riesgos, exploración y proyectos energéticos.

Esta brecha territorial, sumada a la mirada no tan positiva de la juventud sobre la profesión por la incertidumbre energética del país, afecta hoy el incentivo de nuevos profesionales.

Cierre: una oportunidad histórica en medio de la transición

El segundo día de la VIII Cumbre dejó un mensaje optimista pero urgente: Colombia tiene el conocimiento, el potencial y la capacidad institucional para fortalecer su seguridad energética. Sin embargo, requiere decisiones técnicas, diálogo territorial y una hoja de ruta coherente que integre exploración, transición energética, gas natural, fortalecimiento institucional y participación comunitaria.

La propuesta de la ACGGP se presenta como una oportunidad única para unir seguridad energética, transición responsable y desarrollo territorial, poniendo la evidencia científica como base del futuro energético del país.