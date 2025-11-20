El SES Hospital Universitario de Caldas vuelve a cerrar sus puertas a los usuarios de Nueva EPS

Manizales

A partir del 21 de noviembre de 2025, el hospital más grande de Caldas suspenderá la atención a los usuarios de la Nueva EPS. Esta medida se debe a la significativa deuda que la aseguradora mantiene con el centro hospitalario.

Al anuncio realizado por el Gerente del Hospital Universitario de Caldas, Juan Felipe Valencia, da a conocer la situación de la entidad la cual se verá obligada a suspender completamente la atención médica a todos los usuarios afiliados a la Nueva EPS. Esta medida responde a la crítica e insostenible situación financiera generada por la significativa y creciente deuda que la Entidad Promotora de Salud (EPS) mantiene con el hospital.

“La cartera total es de $83.000 millones de pesos y de ellos, $46.000 millones corresponden al periodo después de la intervención de la nueva EPS por parte de la Supersalud, en 5 meses se ha deteriorado la cartera en $25.000 millones de pesos”, destacó el gerente.

Los más afectados, los usuarios

La decisión afecta a un porcentaje considerable de la población caldense, ya que, tal como lo ha señalado la Gerencia, el 62% de los pacientes atendidos en el Hospital Universitario son afiliados a la Nueva EPS.

La suspensión total de los servicios, con la excepción de las urgencias vitales, subraya la gravedad del incumplimiento de pagos y pone en evidencia el riesgo inminente sobre la sostenibilidad del sistema de salud en la región.

El Gerente del Hospital Universitario de Caldas, Juan Felipe Valencia, fue enfático al anunciar esta medida de fuerza, que se venía gestando desde hace varias semanas.

El ultimátum de la institución

El pasado 4 de noviembre de 2025, el SES - Hospital Universitario de Caldas ya había emitido un comunicado a la ciudadanía informando sobre la difícil coyuntura. En ese momento, la institución señaló el incumplimiento en el giro oportuno de recursos por parte de la Nueva EPS como la causa fundamental que ponía en riesgo su estabilidad financiera.

“Por más que nos hemos esforzado en tratar de mantener la prestación, realmente cumplir a los terceros, a los proveedores, a los mismos colaboradores con una cartera de ese tamaño; es prácticamente imposible”, indicó el directivo.

En un primer paso, el hospital se vio en la necesidad de restringir la prestación de servicios que no fueran considerados urgentes, buscando mitigar el impacto del déficit. Sin embargo, a pesar de este llamado de atención y de los enormes esfuerzos internos para mantener la prestación de servicios, la respuesta de la aseguradora ha sido insuficiente.

Deuda creciente

El Hospital ha asegurado que ha mantenido un “permanente diálogo” con los directivos de la aseguradora. No obstante, el resultado de estas conversaciones no ha sido el esperado, pues “esta entidad no ha realizado los giros necesarios para cubrir la creciente deuda acumulada”.

La falta de estos recursos esenciales compromete directamente la capacidad operativa del hospital para seguir funcionando de forma adecuada y garantizar la calidad, seguridad y dignidad en la atención a sus usuarios.

La Gerencia del SES Hospital Universitario de Caldas justifica la suspensión total a partir de mañana (21 de noviembre de 2025), como el cumplimiento de su “deber de proteger la sostenibilidad presente y futura” de la institución. En consecuencia, la atención a los afiliados de la Nueva EPS queda totalmente restringida, exceptuando las urgencias vitales, y se mantendrá así “hasta tanto los recursos permitan garantizar una atención con calidad, seguridad y dignidad para toda la población”.