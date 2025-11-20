El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia

Este jueves, 20 de noviembre, dos colombianas fueron añadidas a la Lista OFAC, un listado que es realizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

Se tratan Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Alejandra Acuña Macías, dos colombianas que viven en México. Ambas están vinculadas al caso de drogas ilícitas, expediente 14059 y a Ryan James Wedding.

¿Cuál es la historia de estas dos colombianas en la Lista OFAC?

Ryan James Wedding, excompetidor olímpico canadiense, y es considerado uno de los narcotraficantes y criminales más violentos del mundo. Está acusado de traficar drogas desde Colombia y México para distribuir en Estados Unidos y Canadá.

Wedding tenía a su esposa, Miriam Andrea Castillo Moreno, quien lo ayudaba a lavar dinero que recibía por el tráfico de drogas. Tras esto, entra la historia de la colombiana Carmen Valoyes, quien era encargada de un ring de prostitución en México y se le acusa de haberlo ayudado con el asesinato de un testigo federal en enero de 2025.

Precisamente, es Valoyes la que le presenta a la otra colombiana, Daniela Alejandra Acuña Marcías, quien está acusada de recibir miles de dólares por parte de Wedding a cambio de conseguirle información sobre sus contrincantes.

