Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

18 feb 2026 Actualizado 09:41

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia

W Radio conoció detalles del porqué estas mujeres colombianas que viven en México fueron incluidas en la Lista OFAC.

Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia

Dos mujeres colombianas que viven en México ingresaron a la Lista OFAC: esta es su historia

00:00:0001:37
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Este jueves, 20 de noviembre, dos colombianas fueron añadidas a la Lista OFAC, un listado que es realizado por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos.

Se tratan Carmen Yelinet Valoyes Flórez y Daniela Alejandra Acuña Macías, dos colombianas que viven en México. Ambas están vinculadas al caso de drogas ilícitas, expediente 14059 y a Ryan James Wedding.

¿Cuál es la historia de estas dos colombianas en la Lista OFAC?

Ryan James Wedding, excompetidor olímpico canadiense, y es considerado uno de los narcotraficantes y criminales más violentos del mundo. Está acusado de traficar drogas desde Colombia y México para distribuir en Estados Unidos y Canadá.

Wedding tenía a su esposa, Miriam Andrea Castillo Moreno, quien lo ayudaba a lavar dinero que recibía por el tráfico de drogas. Tras esto, entra la historia de la colombiana Carmen Valoyes, quien era encargada de un ring de prostitución en México y se le acusa de haberlo ayudado con el asesinato de un testigo federal en enero de 2025.

Precisamente, es Valoyes la que le presenta a la otra colombiana, Daniela Alejandra Acuña Marcías, quien está acusada de recibir miles de dólares por parte de Wedding a cambio de conseguirle información sobre sus contrincantes.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0001:37
Descargar

Escuche W Radio en vivo:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir