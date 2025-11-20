Distrito recuperó espacio público invadido en Patio Portal de TransCaribe

A través de un operativo liderado por la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno número 13, y con la participación de dependencias como la Gerencia de Espacio Público y Movilidad, la Dirección de Apoyo Logístico del Distrito de Cartagena, Secretaría General, Secretaría de Infraestructura, Secretaría de Participación y TransCaribe, se logró la restitución de un espacio de 807 metros cuadrados, ocupado indebidamente por particulares en el Eje 6, la vía exclusiva de acceso al Patio Portal desde la Diagonal 32 (antigua carretera de Ternera).

El 10 de septiembre de 2021, TransCaribe S.A. presentó a la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno número 13 una querella, solicitando la restitución de un bien de uso público, por el cerramiento indebido sobre predios de propiedad del Distrito de Cartagena, específicamente en el espacio denominado Eje 6 en Patio Portal, y que se removieran los elementos u objetos que se encontraban perturbando este bien de uso público.

El 29 de septiembre de 2023, mediante Resolución 036, la Inspección de Policía de la Unidad Comunera de Gobierno número 13 resolvió declarar infractores a personas indeterminadas por incurrir en el comportamiento contrario al cuidado e integridad del espacio público, e imponer la medida correctiva de remoción de bienes sobre el área referenciada.

En julio de 2025, TransCaribe acudió a la Inspección para hacer efectiva la medida correctiva, y con apoyo de la Dirección de Apoyo Logístico, Secretaría de Infraestructura, Secretaría General, se coordinaron las labores para materializar la diligencia y proveer el personal de remoción y maquinaria, realizándose este jueves la remoción de los elementos instalados indebidamente, y la demolición de un área construida en espacio perteneciente al Distrito y a TransCaribe.

“Hoy se materializó la medida correctiva que se impuso en el año 2023, luego de que se puso en conocimiento de la inspección la perturbación de la posesión por parte de particulares que empezaron a construir e instalar elementos sobre el predio. La inspección, después de un debido proceso, como lo establece el artículo 223 de la Ley 1801, impartió la orden correspondiente de remoción de bienes y restitución de bien inmueble”, explicó José Raúl Bolaño Arias, inspector de policía de la Unidad Comunera de Gobierno número 13.