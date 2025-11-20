Dar amor a los adultos mayores en abandono: Ángela Patricia Menza, Mujer Comfenalco, Quindío 2025

Armenia

Ángela Patricia Menza Astudillo de la Fundación Geros que atiende adultos mayores en condición de abandono fue proclamada como la Mujer Comfenalco Quindío 2025 - 2026 y representará al departamento en el premio Cafam a la Mujer en marzo de 2026 en Bogotá.

En acto solemne que se cumplió en el Centro de Convenciones de Armenia la noche del miércoles 19 de noviembre, Ángela Patricia Menza Astudillo fue proclamada Mujer Comfenalco Quindío 2025 – 2026.

El jurado calificador de la edición número 32 del Premio Comfenalco a la Mujer, integrado por Sonia Quintero Serna, Mujer Cafam de Colombia 2010; Eduardo Mejía, presidente de la fundación Hernán Mejía, y Carmen Elisa Vanegas Lotero, coordinadora de extensión y educación continua de la Universidad Tecnológica de Pereira destacó el trabajo que desde hace más de una década dirige el hogar de atención de la Fundación Geros, ubicado en el barrio Belén de Armenia, al cuidado de 15 abuelos, que lo único que tienen en vida es el amor y los desvelos de Angela Patricia para no morir en la calle.

Ángela Patricia ha dedicado gran parte de su vida a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables. Su labor comenzó desde joven cuando descubrió que lo suyo era ayudar a los desvalidos, a quienes necesitaban una mano amiga en los momentos más difíciles.

En el año 2006, recién había culminado sus estudios de pregrado en gerontología en la universidad del Quindío, se incorporó a la Fundación Geros, una organización de carácter social que brinda espacios de atención y bienestar a la población adulta en Armenia.

En diálogo con Caracol Radio Ángela Patricia Menza indicó luego de recibir el premio “realmente es el resultado de un trabajo de muchos años del compromiso y la responsabilidad que hemos venido haciendo con mucho amor y servir le da mucho muchísimo sentido a mi vida y pero yo le decía a alguien hace un momento, ”En este trabajo no estamos solo, tengo un equipo de voluntarias y de voluntarias muy bonito, el apoyo de mi familia, el apoyo de mis amigos y es el resultado de todo lo que hemos venido haciendo en este año.

Y la verdad es una satisfacción muy bonita el poder representar a tantas mujeres que hacen una labor social muchas veces en silencio y hoy estamos acá representando a cada una de esas mujeres que trabajan incansablemente”

Fundación Geros

Ángela Patricia: la Fundación Geros ya hace 19 años que existimos y es una fundación que nos ha permitido brindarle tranquilidad, seguridad a esos adultos mayores que han dado el 100% por nuestras tierras quindianas que trabajaron en el campo y que muchas veces ya no los tenemos en cuenta porque ya para muchos no trabajan como antes o ya no tienen las mismas fuerzas y nosotros nunca hemos quitado la miraba de estos adultos mayores. Para nosotros ellos son muy importantes y es lo que nos ha permitido hacer este trabajo.

Director de Comfenalco, José Fernando Montes

Nos complace mucho hoy hacer esta nueva entrega y esperamos seguir contando con estas hermosas maravillosas mujeres que siempre están trabajando en pro de la sociedad de grupos de personas en estados muchos de incapacidad, indefensión, como en el caso de pacientes ancianos, de personas de la tercera edad. En fin, un conjunto de personas que de una u otra forma están requiriendo también del apoyo y de la colaboración.

Apoyo para representar al Quindío en el premio Cafam a la mujer

Lo primero es que nosotros a partir de este momento tenemos reuniones permanentes con la mujer que siempre es Galardonada como mujer Comfenalco, que hacemos acompañamiento hasta el mes de marzo donde se le acompaña a Bogotá.

Segundo lugar, Premio Comfenalco

Martha Yadira Cepeda Ruiz, por la labor que adelanta con la Fundación Daniella Sarmiento C., creada con el apoyo de su familia para asistir a niños con cáncer en fase terminal.

Tercer lugar, premio Comfenalco

Martha María Marín Mejía, quien con su trabajo ha permitido caracterizar las acciones encaminadas a la atención de la población en situación

de discapacidad en aspectos de salud, ingreso a programas de capacitación y de incorporación a la vida laboral. Asimismo, se destacó con mención especial la labor de Claudia Doris Sánchez, quien con su liderazgo ha ofrecido a pacientes diagnosticados con Atrofia Muscular Espinal y a sus familias.