Corte ordena política pública para garantizar derechos de madres gestantes y lactantes en prisión

Tras practicar 1.100 encuestas en cárceles del país, el 85% de mujeres eran madres al momento de su encarcelamiento y el 54% de ellas sostenían hogares con hijos menores de edad. Foto: Getty Images( Thot )

JUSTICIA

La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional de l sistema penitenciario identificó graves fallas que ponen en riesgo los derechos fundamentales de las mujeres gestantes, madres lactantes y niños menores de tres años que conviven con ellas en centros carcelarios del país.

Entre las principales problemáticas halladas se encuentran la deficiente prestación del servicio de salud; fallas en las raciones alimentarias y en la dieta especial requerida; carencia de atención psicológica y psiquiátrica especializada, y la ausencia de estrategias para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas al interior de los establecimientos de reclusión.

Corte ordena creación de política pública

Ante este panorama, la Corte ordenó a varias entidades del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Salud, Hacienda, Justicia, el INPEC, la USPEC que de manera coordinada, formulen una política pública integral y diferencial para esta población.

Según el magitrado y presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, la normativa deberá incluir:

Enfoque de género y protección de la primera infancia

Adecuación de infraestructura.

Mejoramiento del servicio de salud.

Disponibilidad de especialistas en pediatría.

Programas de nutrición.

Capacitación en derechos sexuales y reproductivos.

Estrategias frente al consumo de sustancias psicoactivas y un esquema claro de financiación, supervisión y control.

Como medida adicional, la Corte ordenó al ICBF realizar visitas trimestrales a los centros de reclusión donde se encuentren mujeres gestantes, lactantes o con niños, y remitir informes periódicos al Ministerio de Salud.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y el INPEC deberán implementar campañas permanentes de sensibilización para el personal penitenciario, en aras de proteger los derechos de esta población especialmente vulnerable.

Finalmente, la Corte ordenó a la Policía Nacional recopilar datos sobre las mujeres detenidas, incluyendo gestantes, lactantes y madres de niños menores de tres años, para facilitar el seguimiento de las medidas en centros de detención transitoria.