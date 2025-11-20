La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), y en articulación con la Cinemateca de Cartagena, presenta “Escenarios de la Memoria 1928-1970”, un ciclo de conferencias, proyecciones de películas y reconocimientos que buscan acercar a la ciudadanía al invaluable patrimonio audiovisual de la ciudad.

Esta programación se desarrollará del 25 al 27 de noviembre de 2025, con espacios gratuitos y abiertos al público, dirigidos especialmente a estudiantes de grado 11 de instituciones educativas, estudiantes de comunicación social y producción audiovisual de las universidades de la ciudad, medios de comunicación, cineastas y productores audiovisuales, así como a todos los ciudadanos interesados en conocer la historia fílmica de Cartagena.

“Preservar y difundir nuestra memoria audiovisual es fortalecer nuestra identidad. Cartagena tiene una historia contada en imágenes que merece ser conocida, valorada y compartida por las nuevas generaciones”, expresó Dumek Turbay Paz, alcalde mayor de Cartagena.

El objetivo de estos espacios es preservar y difundir los archivos fílmicos históricos de la ciudad, reconocer a quienes han dedicado su vida al rescate y conservación de estas obras, y fomentar la formación de una ciudadanía culturalmente consciente.

Además, contribuir con fortalecimiento de los derechos culturales, la gobernanza participativa y la apropiación ciudadana del patrimonio.

Lucy Espinosa Díaz, directora del IPCC manifestó: “Estos espacios son esenciales para que la ciudadanía se reconozca en su patrimonio. Desde el IPCC impulsamos la participación y la apropiación social de nuestra memoria, en diálogo con las instituciones que han sido guardianas del cine y la historia visual de Cartagena.”

El programa incluye talleres, conversatorios y proyecciones que permitirán comprender cómo la cinematografía ha capturado la evolución social, urbana y cultural de Cartagena, desde sus primeras filmaciones en 1928 hasta las producciones realizadas en las décadas siguientes.

Programación

Martes 25 de noviembre

El Patrimonio Audiovisual de Cartagena- entrega de reconocimientos y proyección “Las murallas de Cartagena” 1963, de Francisco Norden

Lugar: Centro Cultural y Biblioteca Pie de la Popa

Hora: 3:00 p.m.

Miércoles 26 de noviembre

El Patrimonio Audiovisual de Cartagena en el Archivo Acevedo, Panamericana Films, Bolívar Films y Cenfil

Proyección de: “Cartagena”-1928, “Cartagena de Indias”-1947, “Garabato”-1988 (estreno de la versión restaurada)

Lugar: Biblioteca del Museo Naval

Hora: 3:00 p.m.

Jueves 27 de noviembre

-Taller de formación en Cultura Audiovisual

Lugar: Auditorio de la Cámara de Comercio de Cartagena

Hora: 2:00 p.m.

-Conversatorio sobre el Permiso Unificado de Filmaciones Audiovisuales en el Espacio Público en el Distrito de Cartagena (PUFAC)

Lugar: Auditorio de la Cámara de Comercio de Cartagena

Hora: 4:00 p.m.

Reconocimientos

En el marco de “Escenarios de la Memoria 1928-1970”, se entregarán reconocimientos a destacados gestores, investigadores y creadores que han sido pilares en la preservación del cine cartagenero y del Caribe colombiano: Raúl Porto Cabrales, Rito Alberto Torres Moya, Ricardo Cifuentes Caballero, Gonzalo Zúñiga Ángel, y Martha Helena Restrepo.

Así como a las siguientes instituciones: Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, Fototeca Histórica de Cartagena de Indias, Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI) y Cinemateca del Caribe.

Con “Escenarios de la Memoria 1928-1970”, la Alcaldía de Cartagena consolida su compromiso con la protección y socialización del patrimonio cultural, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de reencontrarse con la historia de la ciudad a través de su cine.