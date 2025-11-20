“Aníbal Gaviria no es el candidato único de las regiones”: Olimpo tras decisión de Fuerza de las regiones

Colombia

El precandidato presidencial Héctor Olimpo Espinosa, se refirió a la renuncia de los precandidatos Juan Guillermo Zuluaga y Juan Carlos Cardenas a sus aspiraciones presidenciales, hecho que dejó como precandidato único de la Fuerza de las regiones al exgobernador de Antioquia, Anibal Gaviria.

La causa de las regiones merece ser defendida a toda costa…



Colombia se merece conversaciones serias y transparentes. Aquí comparto mi pronunciamiento para que sepan, de primera mano, la visión que defendemos desde las regiones. 👇#ColombiaDiferente🇨🇴 pic.twitter.com/rVlV6I3lhj — Héctor Olimpo (@hectorolimpo) November 20, 2025

Olimpo cuestionó que no se haya llevado a cabo la encuesta que se había planeado para el 1 de diciembre en el grupo y aseguró en una carta que publicó en sus redes sociales que “lamentablemente se repitió la lógica del dedazo”. Recordó incluso que la definición de este mecanismo fue el principal motivo por el cual terminó saliendo de la coalición.

“Esa fue mi principal diferencia: claro que se necesita elegir rápido, pero con reglas claras, que legitimen el proceso y le den confianza al país”.

Pese a las diferencias Olimpo Espinosa saludó la aspiración presidencial de Gaviria y también la decisión de Cardenas y Zuluaga de manifestarle su respaldo. Eso sí, afirmó que el exgobernador de Antioquia no es el único candidato de las regiones por lo que también lo invitó a conformar un equipo.

“Voy a invitar a todos los liderazgos regionales e incluso a Aníbal a que hagamos equipo. Pero un equipo de verdad: con reglas claras, respeto mutuo y participación efectiva de los territorios. Sin eso, ningún proyecto colectivo puede sostenerse”.

El exgobernador de Sucre reiteró su compromiso con las regiones del país y aseguró que “la Fuerza de las Regiones debe seguir siendo un proyecto colectivo, serio y transparente, no la plataforma de un solo nombre ni el instrumento de una decisión anticipada”.

Agregó Olimpo Espinosa que está listo para unir, construir y defender “la causa de las regiones con firmeza, sin silencios incómodos y sin renunciar a los principios que nos trajeron hasta aquí”.