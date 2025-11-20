Actos simbólicos en Cartagena conmemoraron Día Mundial de las Víctimas de Siniestros Viales

Con una cebra que visibiliza el número de víctimas de siniestros viales en Cartagena, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), conmemoró el Día Mundial de las Víctimas de Siniestros Viales. Esta fecha está dedicada a honrar la memoria de quienes han perdido la vida o han sufrido lesiones en las vías, así como a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención.

“Buscamos concientizar a todos los ciudadanos con esta agenda conmemorativa, orientada a promover la conciencia y el compromiso de todos los actores viales para reducir la ocurrencia de hechos que enlutan a las familias cartageneras. No queremos más víctimas por siniestros viales; por eso es fundamental tomar conciencia y conducir con responsabilidad”, afirmó José Ricaurte, director del DATT.

El corredor de carga fue el escenario en el que alrededor de 16 familias se reunieron para enviar un mensaje contundente a quienes conducen con exceso de velocidad y han provocado la pérdida de vidas en Cartagena, especialmente en este sector, una zona donde se han registrado diversos siniestros asociados a esta conducta riesgosa.

“Desde que fui víctima de este accidente, mi vida nunca volvió a ser igual. Cambió de manera drástica: dejé de trabajar y mis nietos también dependían de mí. Vivo con miedo constante de cruzar la carretera; es como si nosotros, los peatones, no tuviéramos derecho a usar la vía”, expresó Dominga Paternina, víctima de un siniestro vial en el corredor de carga.

Durante la jornada conmemorativa también se realizó un taller práctico de sensibilización, desarrollado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la Universidad de San Buenaventura, con la participación de víctimas de siniestros, familiares y comunidad en general, bajo la estrategia “Palpitamos por la Vida”.