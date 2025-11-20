“A pesar de las amenazas a mi familia y a mí, seguiré ejerciendo el periodismo”: Gustavo Chica

El periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio, quien sufrió el pasado sábado 5 de julio en San José del Guaviare un ataque cerca a su casa, fue el ganador del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en la categoría “Periodista del Año”, quienes reconocieron su trabajo y su labor como comunicador y periodista.

Premio Simón Bolívar:

Chica, estuvo en entrevista con 6AM de Caracol Radio, donde contó que está muy feliz por este premio donde le agradece a la primera cadena radial, la comunidad del Guaviare, la gente humilde y sobre todo con el oficio que ha desempeñado por más de tres décadas.

Periodismo desde las regiones:

El galardonado periodista comentó que hacer periodismo desde las regiones sigue siendo muy difícil: “El ejercicio del periodismo se enfrenta al asedio constante de los grupos armados ilegales que buscan silenciar la palabra y apagar la verdad. Hoy hay más incertidumbre por el recrudecimiento de los grupos armados, de las confrontaciones, de los operativos de la fuerza pública”.

Contó que en este momento las condiciones de seguridad que tiene tras el ataque que sufrió en julio son pocas: “El Estado me brinda un carro básico, tres personas. No he podido ingresar nuevamente al oficio en el Guaviare, porque estoy terminando mi recuperación de salud”.

Agregó que todavía siente temor pero tendrá cuidado porque todavía los comandos ilegales están al acecho, además aseguró que estará de nuevo en el oficio a partir del próximo año.

Afirmó que seguirá haciendo la labor del periodismo en el país porque es lo que lleva en la sangre y lo que lo motiva a seguir adelante.

Indicó que en muchas ocasiones el asedio como periodistas, en varias ocasiones, no viene solo de los grupos al margen de la ley sino también de sectores políticos.

“Estamos viendo esa falta de respeto incluso a la misma constitución política, el respeto que tiene la comunidad de estar informada y eso está generando un espacio de oscuridad donde la comunidad no conoce qué es lo que está pasando”, puntualizó el periodista Gustavo Chica.